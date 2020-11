Lupa se une a Too Good To Go para combatir el desperdicio de alimentos

Me gusta Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

Dentro del compromiso por llevar a cabo prácticas más sostenibles con el planeta, Lupa se ha unido a Too Good To Go ( www.toogoodtogo.es ) con el objetivo de luchar contra el desperdicio de alimentos en todos sus establecimientos.

La alianza entre Lupa y Too Good To Go comenzó en septiembre con una prueba en 14 establecimientos de Logroño y Salamanca, consiguiendo salvar más de 3.000 packs de comida.

Tras los buenos resultados obtenidos, Lupa lo está extendiendo a los 183 supermercados que tiene en Cantabria, Castilla y León y La Rioja.

Los usuarios pueden adquirir por 3,99€ packs sorpresa con el excedente diario de productos frescos y de calidad cuya vida útil está próxima a finalizar.

Cada año se desperdician en el mundo más de 1.600 millones de toneladas de alimentos, dejando a su paso consecuencias sociales, económicas y también medioambientales, porque entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero son causadas por el desperdicio alimentario.

Para ayudar a poner freno a esta situación, Lupa está implementando en sus establecimientos la app Too Good To Go, una aplicación para móviles a través de la cual se venden paquetes sorpresa con su excedente de comida diario, que los usuarios pueden comprar a precios reducidos para evitar que se desperdicie.

La alianza entre ambas marcas se inició el pasado mes de septiembre con una fase piloto implementando esta app en los14 establecimientos que Lupa tiene en Logroño y Salamanca. La acogida que ha tenido esta iniciativa ha sido muy positiva y hasta la fecha ya se han salvado más de 3.000 paquetes de comida, ahorrando la emisión de más de 7.500 kilos de CO2eq a la atmósfera.

Gracias a la totalidad de los buenos resultados obtenidos en esta prueba, Lupa ha decidido implementar la app en los 183 establecimientos con los que cuenta en Cantabria, Castilla y León y La Rioja.

De esta manera, los usuarios ya pueden acceder cada día a paquetes sorpresa que contienen alimentos frescos y de calidad con fecha de consumo preferente o vida útil que está próxima a finalizar. Estos packs, que están valorados en 12€, se pueden adquirir por solo 3,99€ y para ello el usuario tan solo tiene que reservar a través de la aplicación su pack sorpresa de su Lupa habitual e ir a recogerlo a la hora establecida.

La finalidad de esta alianza entre las dos firmas es la de dar una segunda oportunidad a los excedentes de alimentos y reducir los desperdicios y residuos ayudando así a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, que establece el reto de reducir a la mitad el desperdicio alimentario para 2030.

En este sentido, Marisa Hoyuela, directora de marketing de Lupa comenta “En cuanto nos presentaron Too Good To Go, decidimos sumarnos. Y gracias a la implicación de los empleados de Lupa lo estamos implementando en todos nuestros Supermercados en tiempo récord. Porque entre todos podemos contribuir a acabar con el desperdicio alimentario”. Así Lupa y sus empleados reafirman su apuesta por la sostenibilidad como parte estratégica de su negocio, para ayudar a conservar y cuidar el planeta.

En palabras de Madalena Rugeroni, country manager de Too Good To Go en España, “estamos muy ilusionados de sumar nuevos aliados a esta lucha contra el desperdicio de alimentos. Gracias al trabajo y compromiso de Lupa ahora vamos a conseguir salvar mucha más comida, pero también trabajaremos conjuntamente para crear una mayor conciencia entre los clientes y fomentar así el aprovechamiento de los alimentos. En Too Good To Go tenemos un sueño que es el de lograr un planeta sin desperdicio de comida y construir alianzas fuertes como ésta es clave para conseguir este objetivo.”