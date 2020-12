Me gusta Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

El pleno del Ayuntamiento de Haro aprueba con los votos en contra de los grupos de la oposición el presupuesto municipal para 2021 que asciende a 11.810.000 euros

La alcaldesa de Haro, Laura Rivado, ve las cuentas públicas del Ayuntamiento como una oportunidad para salir de la crisis. A su juicio, recoge proyectos necesarios y no se suben los impuestos. Además, “por primera vez se contemplan ayudas directas para las empresas”.

Mientras, para el PP “hay errores de bulto” en los presupuestos. Para José Ignacio Asenjo, el documento “no tienen base ni fundamento” con partidas infladas y otras sin cuantía. El edil popular lamentó que no se invierta en el casco histórico y que no se compren terrenos para poder materializar el polígono industrial de La Zaballa. Asenjo criticó que no se hayan ejecutado los presupuestos elaborados por el tripartito en años anteriores, y que Haro tenga “imagen de dejadez”, lo que es “un fracaso de gestión”, dijo. Ahora bien, el portavoz popular felicitó a la alcaldesa por no materializar los denominados huertos urbanos en la zona de murallas de `El Palomar´, actuación que considera un despropósito.

José Ignacio Asenjo pidió a la alcaldesa que “hagan algo, porque el pueblo agoniza” y tildó el presupuesto como “el camino a Baltracones, que no conduce a ninguna parte”.

La edil de PODEMOS dentro del equipo de gobierno, Arantxa Carrero, no cree que Haro agonice y defendió las cuentas públicas calificándolas como responsables y sensatas. Por su parte, para el edil del PR+, Leopoldo García, el presupuesto que se propone para Haro “es el mejor, en estas circunstancias”.

La portavoz del PSOE, Saioa Larrañaga, indicó que “flaco favor se le hace a Haro si la imagen que se traslada es que Haro agoniza”. La edil defendió el proyecto de presupuestos y lo duro que ha sido un año “en el que no se ha temblado desde el Ayuntamiento”. Para Larrañaga 2021 “será igual”

Rafael García actuó como portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos y, en primer lugar, agradeció “ver que ya no se trabaja con partidas abiertas”. Seguidamente criticó que por las cuentas que se proponen, “parece que aquí no haya pasado nada”. García destacó que el tripartito rompe con la idea de no ejecutar proyectos estrella al proyectar la construcción de la pasarela peatonal del Barrio de la Estación y lamentó que se contemple la adquisición de terrenos para La Zaballa ante la falta de suelo industrial público. Tras tildar de “desproporcionados” los ingresos previstos en los presupuestos, propuso a la alcaldesa, como enmiendas, bajar los impuestos y las tasas, “porque las inversiones no se ejecutan”; ajustar las tasas a sus gastos reales; e incrementar las partidas de Servicios Sociales y de ayudas.

El edil de Cs lamentó que el presupuesto para 2021 no contemple ni un euro para inversión, por lo que difícil será que interesemos a las empresas; y que desaparezca la partida de autobús urbano, por lo que pidió a los miembros del tripartito que se ajusten las mascarillas, “porque las caretas ya se les han caído”.

Sobre la compra de terrenos para completar el parque industrial de La Zabala, el equipo de gobierno cree que el Ayuntamiento no puede asumir en solitario este proyecto, necesitaría el apoyo estatal o regional.

Para Cs, “SEPES, solo, no viene, hay que ir”.

José Ignacio Asenjo propuso a la alcaldesa que pida al PSOE que apoye las enmiendas que el PP ha presentado en Madrid a los presupuestos del Estado para la construcción del polígono de La Zaballa y el cruce a distinto nivel de la carretera de Zarratón.

Y, en otro momento del pleno, ante la propuesta del PP de fijar una partida para derribar El Silo, Arantxa Carrero comparó este edificio que la desaparecida fábrica de alcoholes.

La respuesta llegó desde el escaño del PP, “El Silo es municipal y la fábrica de alcoholes era privada y no estaba protegida, por lo que no podíamos oponernos a su derribo”.