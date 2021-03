OPINIÓN. IU: “Abra los consultorios, abra los centros de salud, señora consejera”

Me gusta Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

OPINIÓN. “La última semana tuve la posibilidad de escuchar las declaraciones de la actual Consejera de Salud de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Doña Sara Alba, tras su comparecencia en el Parlamento de La Rioja. Sus triunfalistas declaraciones que afirmaban haber puesto unas quince mil vacunas y sobre que en breve los quirófanos del Hospital San Pedro volverían a aproximarse a un funcionamiento habitual me llenaron de sorpresa. Ni una referencia a la Atención Primaria que parece estar desmoronándose. Los consultorios rurales – cuando no han desaparecido – o los Centros de Salud funcionan al mínimo y esta responsable de la salud de los riojanos no les dedica ni una palabra. La impresión que me producen sus afirmaciones es que esta señora se ha quedado “anclada” en el siglo XIX, tal vez en la época de la Revolución industrial. Su al parecer decidido apoyo al modelo asistencial y hospital-céntrico, y sin duda al controvertido – y a nuestro juicio nefasto papel de la colaboración público-privada – responden más bien a las resoluciones emanadas de la Conferencia de Alma Ata. Pero señora, Alma Ata fue hace más de cincuenta años y tanto la sociedad como el concepto de salud han evolucionado de forma significativa. Este modelo exclusivamente asistencial y hospital-céntrico que usted parece defender no responde ya a las necesidades que presenta nuestra sociedad. El concepto de salud de los ciudadanos no consiste tan sólo en “operar y corregir” una fractura de hueso largo. La persecución de la “salud” implica también la consideración de los factores medio-ambientales y sociales que condicionan la aceptación de la salud como la consecución de un estado de bienestar físico, psicológico y social. La actividad laboral, la vivienda, los derechos de los trabajadores y muy especialmente el funcionamiento de una Atención Primaria correcta condicionan el logro de este objetivo. No podemos “echarle” a usted las culpas del recorte de presupuestos, de la precariedad laboral que ocurre entre los trabajadores sanitarios, o del desvío permanente de recursos económicos públicos al sector privado que ha sido característica de los Gobiernos que la han precedido, pero si que es responsabilidad también suya el continuar con esas políticas que adelgazan la fortaleza del sector público en áreas tan fundamentales como la sanidad, la educación, las pensiones o la asistencia social. Señora Consejera, le pedimos, y aún más, le exigimos que aumente los presupuestos destinados a estas áreas. También le pedimos que no se quede “restringida al circulo de sus admiradores” sino que permita la participación de los ciudadanos. Deje trabajar a los recursos de la medicina preventiva y comience a desarrollar el concepto de salud comunitaria. Resulta imprescindible que consiga compatibilizar la atención a la pandemia Covid con el funcionamiento de la atención a las enfermedades crónicas, degenerativas y no-Covid. “Los pacientes están deseando poder hablar con sus médicos, y no por video-conferencia”. Posibilite la apertura y el funcionamiento de los Consultorios rurales y de los Centros de Salud y “apueste” decididamente por el reforzamiento de la Atención Primaria. Sin esa potenciación resultará imposible enfrentarse a la pandemia Covid y a las que vengan en el futuro y aproximarse a un concepto moderno de salud.

Bajo estas consideraciones defendemos – y creemos que usted debería defender – los siguientes conceptos:

Gestión pública directa de los servicios sanitarios. Debemos revertir las concesiones a la gestión privada de dichos servicios de salud. Son de una potencia estratégica tan fundamental como la electricidad, la educación o los servicios de asistencia social. Cumplimentar las medidas que su grupo ha pactado en los acuerdos de gobierno, como el incremento significativo y que resulte evidente de los porcentajes económicos destinados a salud. Su grupo político se comprometió a ello y es el momento de implementar dichas promesas. Impulsar políticas con inversiones finalistas de coberturas de servicios sanitarios que en la actualidad están poco desarrollados o que supongan necesidades no cubiertas: salud mental, salud buco-dental y otros muchos. Además de contemplar el reforzamiento de la Atención Primaria (incluidos los servicios de urgencias en la Atención Primaria). Promover programas activos de empleo público que luchen contra la situación de precariedad e interinidad que hoy padecemos y que aseguren la capacidad del personal sanitario suficiente para poder cumplir las necesidades de la población riojana, y que frene la salida de profesionales sanitarios y el efecto frontera que hoy padecemos. Recuperar la participación y el control ciudadano a través de consejos de participación en salud en diferentes niveles.

Julio Martínez y Gregorio Martínez

PCE e Izquierda Unida en Haro”.