Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Sucesos
Santo Domingo de la Calzada queda libre de coronavirus, Nájera sube a 6 casos activos y Haro se mantiene en 9

Santo Domingo de la Calzada queda libre de coronavirus, Nájera sube a 6 casos activos y Haro se mantiene en 9

Por Radio Haro
30 marzo, 2021
26
0
coronavirus
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada
29/03/2021AGONCILLO1
29/03/2021ALBELDA DE IREGUA5
29/03/2021ALBERITE0
29/03/2021ALDEANUEVA DE EBRO6
29/03/2021ALFARO10
29/03/2021ARNEDO51
29/03/2021AUTOL19
29/03/2021BAÑOS DE RIO TOBIA0
29/03/2021CALAHORRA44
29/03/2021CASALARREINA0
29/03/2021CENICERO1
29/03/2021CERVERA DEL RIO ALHAMA23
29/03/2021ENTRENA1
29/03/2021EZCARAY0
29/03/2021FUENMAYOR3
29/03/2021HARO9
29/03/2021LARDERO5
29/03/2021LOGROÑO89
29/03/2021MURILLO DE RIO LEZA0
29/03/2021NAJERA6
29/03/2021NALDA1
29/03/2021NAVARRETE0
29/03/2021PRADEJON17
29/03/2021QUEL2
29/03/2021RINCON DE SOTO1
29/03/2021SAN ASENSIO1
29/03/2021SANTO DOMINGO DE LA CALZADA0
29/03/2021VILLAMEDIANA DE IREGUA3
Compartir:
Etiquetascoronavirus
Noticia anterior

El PP presenta una moción en el ...

Siguiente noticia

Sube la incidencia acumulada en La Rioja ...


Responder

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2017 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible