Santo Domingo de la Calzada queda libre de coronavirus, Nájera sube a 6 casos activos y Haro se mantiene en 9
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|1
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|ALBELDA DE IREGUA
|5
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|ALBERITE
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|ALDEANUEVA DE EBRO
|6
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|ALFARO
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|ARNEDO
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|AUTOL
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|CALAHORRA
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|CASALARREINA
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|CENICERO
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|CERVERA DEL RIO ALHAMA
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|ENTRENA
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|EZCARAY
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|FUENMAYOR
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|LARDERO
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|LOGROÑO
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|MURILLO DE RIO LEZA
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|NAJERA
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|NALDA
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|NAVARRETE
|0
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|PRADEJON
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|QUEL
|2
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|RINCON DE SOTO
|1
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|SAN ASENSIO
|1
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|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|0
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|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|3