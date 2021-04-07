Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 5, suben en Nájera a 25 y Santo Domingo se mantiene en cero
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|RINCON DE SOTO
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|SAN ASENSIO
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|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
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|VILLAMEDIANA DE IREGUA
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