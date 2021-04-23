Más casos activos en Nájera (44), Casalarreina (13), Santo Domingo (10) y Ezcaray (6), se mantienen en Haro (2)
|22/04/2021
|AGONCILLO
|0
|22/04/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|0
|22/04/2021
|ALBERITE
|8
|22/04/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|18
|22/04/2021
|ALFARO
|34
|22/04/2021
|ARNEDO
|68
|22/04/2021
|AUTOL
|5
|22/04/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|22/04/2021
|CALAHORRA
|150
|22/04/2021
|CASALARREINA
|13
|22/04/2021
|CENICERO
|5
|22/04/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|8
|22/04/2021
|ENTRENA
|5
|22/04/2021
|EZCARAY
|6
|22/04/2021
|FUENMAYOR
|6
|22/04/2021
|HARO
|2
|22/04/2021
|LARDERO
|10
|22/04/2021
|LOGROÑO
|114
|22/04/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|1
|22/04/2021
|NAJERA
|44
|22/04/2021
|NALDA
|4
|22/04/2021
|NAVARRETE
|1
|22/04/2021
|PRADEJON
|9
|22/04/2021
|QUEL
|8
|22/04/2021
|RINCON DE SOTO
|17
|22/04/2021
|SAN ASENSIO
|8
|22/04/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|10
|22/04/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|13