Haro mantiene el número de casos activos de coronavirus (35), Najera baja (7) y Santo Domingo se mantiene (3)
|23/05/2021
|AGONCILLO
|1
|23/05/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|3
|23/05/2021
|ALBERITE
|2
|23/05/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|23/05/2021
|ALFARO
|17
|23/05/2021
|ARNEDO
|34
|23/05/2021
|AUTOL
|3
|23/05/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|23/05/2021
|CALAHORRA
|44
|23/05/2021
|CASALARREINA
|0
|23/05/2021
|CENICERO
|0
|23/05/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|23/05/2021
|ENTRENA
|0
|23/05/2021
|EZCARAY
|1
|23/05/2021
|FUENMAYOR
|10
|23/05/2021
|HARO
|35
|23/05/2021
|LARDERO
|3
|23/05/2021
|LOGROÑO
|87
|23/05/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|23/05/2021
|NAJERA
|7
|23/05/2021
|NALDA
|0
|23/05/2021
|NAVARRETE
|4
|23/05/2021
|PRADEJON
|11
|23/05/2021
|QUEL
|4
|23/05/2021
|RINCON DE SOTO
|2
|23/05/2021
|SAN ASENSIO
|1
|23/05/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|3
|23/05/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|8