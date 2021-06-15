Bajan a 4 los casos activos de coronavirus en Nájera, se mantienen en Haro (11) y Santo Domingo (1)
|14/06/2021
|AGONCILLO
|7
|14/06/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|8
|14/06/2021
|ALBERITE
|0
|14/06/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|14/06/2021
|ALFARO
|4
|14/06/2021
|ARNEDO
|34
|14/06/2021
|AUTOL
|13
|14/06/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|2
|14/06/2021
|CALAHORRA
|30
|14/06/2021
|CASALARREINA
|0
|14/06/2021
|CENICERO
|5
|14/06/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|14/06/2021
|ENTRENA
|3
|14/06/2021
|EZCARAY
|1
|14/06/2021
|FUENMAYOR
|0
|14/06/2021
|HARO
|11
|14/06/2021
|LARDERO
|11
|14/06/2021
|LOGROÑO
|134
|14/06/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|14/06/2021
|NAJERA
|4
|14/06/2021
|NALDA
|0
|14/06/2021
|NAVARRETE
|4
|14/06/2021
|PRADEJON
|6
|14/06/2021
|QUEL
|13
|14/06/2021
|RINCON DE SOTO
|0
|14/06/2021
|SAN ASENSIO
|1
|14/06/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|1
|14/06/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|9