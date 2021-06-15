Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Sucesos
Bajan a 4 los casos activos de coronavirus en Nájera, se mantienen en Haro (11) y Santo Domingo (1)

Bajan a 4 los casos activos de coronavirus en Nájera, se mantienen en Haro (11) y Santo Domingo (1)

Por Radio Haro
15 junio, 2021
15
0
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada
14/06/2021AGONCILLO7
14/06/2021ALBELDA DE IREGUA8
14/06/2021ALBERITE0
14/06/2021ALDEANUEVA DE EBRO0
14/06/2021ALFARO4
14/06/2021ARNEDO34
14/06/2021AUTOL13
14/06/2021BAÑOS DE RIO TOBIA2
14/06/2021CALAHORRA30
14/06/2021CASALARREINA0
14/06/2021CENICERO5
14/06/2021CERVERA DEL RIO ALHAMA0
14/06/2021ENTRENA3
14/06/2021EZCARAY1
14/06/2021FUENMAYOR0
14/06/2021HARO11
14/06/2021LARDERO11
14/06/2021LOGROÑO134
14/06/2021MURILLO DE RIO LEZA0
14/06/2021NAJERA4
14/06/2021NALDA0
14/06/2021NAVARRETE4
14/06/2021PRADEJON6
14/06/2021QUEL13
14/06/2021RINCON DE SOTO0
14/06/2021SAN ASENSIO1
14/06/2021SANTO DOMINGO DE LA CALZADA1
14/06/2021VILLAMEDIANA DE IREGUA9
Compartir:
Etiquetascoronavirus
Noticia anterior

El Gobierno de La Rioja destina más ...

Siguiente noticia

El 100% de los alumnos examinados de ...


Responder

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2017 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible