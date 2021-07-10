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Haro contabiliza 39 casos activos de coronavirus, Casalarreina y Santo Domingo 5 cada uno, Nájera 4 y Ezcaray 2

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Por Radio Haro
10 julio, 2021
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