Haro contabiliza 39 casos activos de coronavirus, Casalarreina y Santo Domingo 5 cada uno, Nájera 4 y Ezcaray 2
|09/07/2021
|AGONCILLO
|0
|09/07/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|5
|09/07/2021
|ALBERITE
|9
|09/07/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|09/07/2021
|ALFARO
|28
|09/07/2021
|ARNEDO
|23
|09/07/2021
|AUTOL
|0
|09/07/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|09/07/2021
|CALAHORRA
|52
|09/07/2021
|CASALARREINA
|5
|09/07/2021
|CENICERO
|8
|09/07/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|2
|09/07/2021
|ENTRENA
|0
|09/07/2021
|EZCARAY
|2
|09/07/2021
|FUENMAYOR
|1
|09/07/2021
|HARO
|39
|09/07/2021
|LARDERO
|12
|09/07/2021
|LOGROÑO
|324
|09/07/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|09/07/2021
|NAJERA
|4
|09/07/2021
|NALDA
|2
|09/07/2021
|NAVARRETE
|6
|09/07/2021
|PRADEJON
|8
|09/07/2021
|QUEL
|1
|09/07/2021
|RINCON DE SOTO
|2
|09/07/2021
|SAN ASENSIO
|0
|09/07/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|5
|09/07/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|14