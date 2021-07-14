Bajan a 28 los casos activos de coronavirus en Haro, a 7 en Santo Domingo y suben a 9 en Nájera
|13/07/2021
|AGONCILLO
|0
|13/07/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|2
|13/07/2021
|ALBERITE
|8
|13/07/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|13/07/2021
|ALFARO
|37
|13/07/2021
|ARNEDO
|25
|13/07/2021
|AUTOL
|0
|13/07/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|13/07/2021
|CALAHORRA
|47
|13/07/2021
|CASALARREINA
|3
|13/07/2021
|CENICERO
|17
|13/07/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|4
|13/07/2021
|ENTRENA
|2
|13/07/2021
|EZCARAY
|6
|13/07/2021
|FUENMAYOR
|2
|13/07/2021
|HARO
|28
|13/07/2021
|LARDERO
|23
|13/07/2021
|LOGROÑO
|421
|13/07/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|2
|13/07/2021
|NAJERA
|9
|13/07/2021
|NALDA
|4
|13/07/2021
|NAVARRETE
|9
|13/07/2021
|PRADEJON
|5
|13/07/2021
|QUEL
|3
|13/07/2021
|RINCON DE SOTO
|3
|13/07/2021
|SAN ASENSIO
|1
|13/07/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|7
|13/07/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|29