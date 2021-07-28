Se disparan a 76 los casos activos de coronavirus en Haro, suben a 40 en Nájera y bajan a 18 en Santo Domingo
|27/07/2021
|AGONCILLO
|0
|27/07/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|17
|27/07/2021
|ALBERITE
|50
|27/07/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|11
|27/07/2021
|ALFARO
|25
|27/07/2021
|ARNEDO
|38
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|AUTOL
|6
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|BAÑOS DE RIO TOBIA
|7
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|CALAHORRA
|95
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|CASALARREINA
|0
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|CENICERO
|4
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|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|2
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|ENTRENA
|1
|27/07/2021
|EZCARAY
|10
|27/07/2021
|FUENMAYOR
|11
|27/07/2021
|HARO
|76
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|LARDERO
|81
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|LOGROÑO
|830
|27/07/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|6
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|NAJERA
|40
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|NALDA
|0
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|NAVARRETE
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|27/07/2021
|PRADEJON
|10
|27/07/2021
|QUEL
|6
|27/07/2021
|RINCON DE SOTO
|45
|27/07/2021
|SAN ASENSIO
|3
|27/07/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|18
|27/07/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|43