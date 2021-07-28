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Se disparan a 76 los casos activos de coronavirus en Haro, suben a 40 en Nájera y bajan a 18 en Santo Domingo

Por Radio Haro
28 julio, 2021
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