Los casos activos de coronavirus suben en 71 en La Rioja y llegan a los 678. Haro tiene 25, Nájera 22 y Santo Domingo 7
|03/12/2021
|AGONCILLO
|6
|03/12/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|22
|03/12/2021
|ALBERITE
|6
|03/12/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|7
|03/12/2021
|ALFARO
|7
|03/12/2021
|ARNEDO
|61
|03/12/2021
|AUTOL
|0
|03/12/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|3
|03/12/2021
|CALAHORRA
|27
|03/12/2021
|CASALARREINA
|0
|03/12/2021
|CENICERO
|0
|03/12/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|1
|03/12/2021
|ENTRENA
|2
|03/12/2021
|EZCARAY
|0
|03/12/2021
|FUENMAYOR
|5
|03/12/2021
|HARO
|25
|03/12/2021
|LARDERO
|11
|03/12/2021
|LOGROÑO
|339
|03/12/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|7
|03/12/2021
|NAJERA
|22
|03/12/2021
|NALDA
|0
|03/12/2021
|NAVARRETE
|12
|03/12/2021
|PRADEJON
|3
|03/12/2021
|QUEL
|1
|03/12/2021
|RINCON DE SOTO
|8
|03/12/2021
|SAN ASENSIO
|1
|03/12/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|7
|03/12/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|10