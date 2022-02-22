Suben los casos activos de coronavirus en Santo Domingo a 42, bajan en Haro a 66 y en Nájera a 45
|21/02/2022
|AGONCILLO
|5
|21/02/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|73
|21/02/2022
|ALBERITE
|23
|21/02/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|6
|21/02/2022
|ALFARO
|38
|21/02/2022
|ARNEDO
|79
|21/02/2022
|AUTOL
|18
|21/02/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|1
|21/02/2022
|CALAHORRA
|67
|21/02/2022
|CASALARREINA
|2
|21/02/2022
|CENICERO
|3
|21/02/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|1
|21/02/2022
|ENTRENA
|4
|21/02/2022
|EZCARAY
|5
|21/02/2022
|FUENMAYOR
|9
|21/02/2022
|HARO
|66
|21/02/2022
|LARDERO
|59
|21/02/2022
|LOGROÑO
|710
|21/02/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|9
|21/02/2022
|NAJERA
|45
|21/02/2022
|NALDA
|1
|21/02/2022
|NAVARRETE
|23
|21/02/2022
|PRADEJON
|1
|21/02/2022
|QUEL
|1
|21/02/2022
|RINCON DE SOTO
|5
|21/02/2022
|SAN ASENSIO
|8
|21/02/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|42
|21/02/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|32