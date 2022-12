La Policía Local de Santo Domingo «obligada» a trabajar durante las Ferias de Concepción «mediante resolución de Alcaldía»

Me gusta Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada

Recientemente, en comunicados anteriores, se daba cuenta de que la Policía Local «dejaría de hacer horas extras a partir del 01/12/2022 en caso de no atender el ayuntamiento a las peticiones de la plantilla, en cuanto a la gran cantidad de horas extras sin abonar de bastantes meses, además de pactar un calendario laboral (“cuadrante de servicios”), con una serie de condiciones al igual que el resto de policías de la comunidad. Días después, es el propio ayuntamiento el que establece (Concejal de Personal), que no se van a realizar más horas extras desde el 01/12/2022 debido a que se ha excedido el 10% de la masa salarial desde el mes de septiembre incluido, además de que las horas extras de los meses de septiembre y octubre no se van a cobrar ya que han sido “reparadas”, desde el departamento de intervención, (quedando en el aire las realizadas durante el mes de noviembre).

Además de todo esto, podemos afirmar que desde diciembre del 2021 (mes de celebración de elecciones sindicales), se les ha realizado todo tipo de propuestas con el fin de llegar a algún consenso (propuestas de convenio, de relación de puestos de trabajo, acuerdos Policía Local – Ayuntamiento), y siempre hemos obtenido el silencio por respuesta.

Una vez comenzado este mes de diciembre, desde ayer, día 1 de diciembre, en algún turno, ya está trabajando un agente solo (con el consiguiente peligro que eso conlleva), el cual tiene que explicar a los vecinos que requieren asistencia policial la situación, indicándoles en cada llamada, que deben acudir a otro cuerpo debidas las circunstancias en las que el ayuntamiento ha dejado a los agentes en determinados turnos.

Cuál es nuestra “nueva sorpresa”, que para los días 6, 7 y 8 de diciembre, en los cuales se celebran las “Ferias de la Concepción” y para el concierto que tendrá lugar el día 10, el oficial – jefe accidental de la Policía Local, ha entregado una resolución de alcaldía (firmada electrónicamente por el alcalde y secretaria), a cada uno de los agentes que están de descanso esas fechas, la cual les “obliga” a trabajar (unos todos los días indicados y otros solo durante las “Ferias de la Concepción”), engordando más si cabe la deuda económica que el ayuntamiento tiene con cada uno de ellos, sin darles más explicación, sin saber tampoco cuándo ni cómo se cobrarán esos servicios, y dejando entrever que lo que pase antes o después de esas fechas no les importa lo más mínimo. Como muestra de ello son las declaraciones radiofónicas en las que el Concejal de Personal del ayuntamiento, indica que para las “Ferias de la Concepción”, la seguridad está garantizada, no explicando que para ello van a “obligar” a determinados agentes a acudir a su puesto de trabajo, a pesar de que se les deben horas extras realizadas las cuales no se pueden pagar, si el “Pleno” no levanta los correspondientes “reparos”. Puestos a las mismas, faltando a la verdad en frases como que, “los agentes imponen un acuerdo al ayuntamiento”, “que se les ha ofrecido compensar las horas extras en tiempo” (solo propuso las que faltan de pagar a varios agentes del año 2020 y por el exceso de jornada realizado por toda la plantilla hasta abril del 2022, pero sin definir a cuántas horas equivalía la hora trabajada). El convenio indica que todo tipo de servicio será remunerado económicamente. De la misma manera, el concejal de Personal culpa de todo, en relación con determinados informes de horas extras, a la “mala praxis de algún funcionario”, demostrando una vez más que se le escapa la situación de las manos, depurando responsabilidades en el Alcalde, no aceptando su parte de culpa y dando a entender que le queda grande el puesto de concejal que ocupa en la actualidad.

Señores del ayuntamiento, en la plantilla de Policía Local, están muy cansados de estar cada día un poco peor, tienen unos asesores pésimos los cuales no hacen más que empeorar la situación, unos servicios jurídicos que no hacen más que poner piedras en el camino, por eso les pedimos que de una vez por todas, se sienten a negociar con los delegados de personal, unas condiciones laborales optimas, sin tener que recurrir a tener que “obligar”, a los agentes de la Policía Local, a trabajar en su tiempo libre, anulando por completo su conciliación familiar y sin indicar cómo y cuándo van a pagar dichos servicios, y piensen sobre todo en los vecinos y vecinas de Santo Domingo de la Calzada y déjennos ofrecerles un servicio de calidad como se merecen, no esperen a que ocurra algo y tengamos que lamentarnos de los errores realizados por su nefasta gestión», concluyen.