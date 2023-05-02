¿Estás empadronado en Santo Domingo y no sabes si te ha tocado mesa el 28M?
Aquí tienes la información.
SORTEO DE MIEMBROS DE MESA
MUNICIPIO: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
DISTRITO: 01 SECCIÓN: 001 MESA: U
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO N. SAN JERONIMO HERMOSILLA
DIRECCIÓN: PLAZA ESPAÑA 2
PRESIDENTE – Nº ORDEN LISTA: U0118
Nombre: JORGE BRIEGAS ARENAS
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: U0723
Nombre: RAUL SANZ NAVAS
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: U0080
Nombre: MARIA DEL CARMEN BARRASA ANDUEZA
VOCAL PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: U0217
Nombre: JOSE LUIS FERNANDEZ BARRON
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: U0251
Nombre: ROBERTO GABARRI JIMENEZ
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: U0122
Nombre: CRISTINA BUSTILLO MARTINEZ
VOCAL SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: U0141
Nombre: DOMINGO CAÑAS BERRUETA
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: U0678
Nombre: ROSA MARIA RUIZ MARIN
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: U0589
Nombre: BEATRIZ PERRELLA COLAS
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MUNICIPIO: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
DISTRITO: 01 SECCIÓN: 002 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO N.BEATO J.HERMOSILLA
DIRECCIÓN: CTRA GALLINERO 3
PRESIDENTE – Nº ORDEN LISTA: A0381
Nombre: JOSE LUIS FONCEA VALER
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: A0545
Nombre: PAULA IGLESIAS DOS SANTOS
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: A0199
Nombre: ANGELA MARIA BUSTILLO HERMOSILLA
VOCAL PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: A0033
Nombre: TAYYABA ALI BIBI
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: A0028
Nombre: PALMIRA ALGUEA NAJERA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: A0338
Nombre: NADIA EL KAABA SERRAT
VOCAL SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: A0123
Nombre: MARIA VICTORIA BAÑOS DIEGUEZ
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: A0248
Nombre: CONSUELO CAPELLAN MARTINEZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: A0409
Nombre: JOSE MARIA GARCIA CARRERO
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MUNICIPIO: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
DISTRITO: 01 SECCIÓN: 002 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO N.BEATO J.HERMOSILLA
DIRECCIÓN: CTRA GALLINERO 3
PRESIDENTE – Nº ORDEN LISTA: B0341
Nombre: ISABELLA RANGEL ARMAS
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: B0254
Nombre: JORGE OZALLA RABAL
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: B0583
Nombre: ELISA VALDERRAMA GARCIA
VOCAL PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: B0489
Nombre: GLORIA SANTA CATALINA DE CAPELLAN
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: B0561
Nombre: JAVIER TRIGO SAEZ DE LA MALETA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: B0375
Nombre: ESTHER RODRIGO PALACIOS
VOCAL SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: B0017
Nombre: DAVID LOPEZ PEÑAFIEL
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: B0187
Nombre: TANIA MUÑOZ RAMOS
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: B0283
Nombre: MARIA PEREA CASTELLANOS
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MUNICIPIO: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
DISTRITO: 02 SECCIÓN: 001 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO N.SAN JERONIMO HERMOSILLA
DIRECCIÓN: PLAZA ESPAÑA 2
PRESIDENTE – Nº ORDEN LISTA: A0133
Nombre: EDUARDO BRAVO ORTUZAR
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: A0383
Nombre: IBON GRACIA MERINO
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: A0038
Nombre: EDUARDO ALTUZARRA RANEDO
VOCAL PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: A0048
Nombre: AGUSTIN ANGULO BAPTISTA
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: A0092
Nombre: RODRIGO BARRIO ARREA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: A0388
Nombre: DAVID HERAS CORTES
VOCAL SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: A0146
Nombre: EDUARDO CALDERON URGEL
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: A0227
Nombre: MARIA CONCEPCI CUENCA MADRID
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: A0029
Nombre: OCTAVIO ALONSO AMUTIO
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MUNICIPIO: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
DISTRITO: 02 SECCIÓN: 001 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO N.SAN JERONIMO HERMOSILLA
DIRECCIÓN: PLAZA ESPAÑA 2
PRESIDENTE – Nº ORDEN LISTA: B0158
Nombre: MARIA ANGELES MOREIRA CALAVIA
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: B0135
Nombre: MIGUEL METOLA METOLA
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: B0014
Nombre: ERIKA MARICELA LIMAICO TUTASIG
VOCAL PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: B0044
Nombre: ENERITZ MAESO NAVARRO
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: B0324
Nombre: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ LOPEZ
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: B0454
Nombre: JAVIER VALLE JIMENEZ
VOCAL SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: B0412
Nombre: MILAGROS SOTO RODRIGUEZ
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: B0280
Nombre: RAFAEL PURAS GIL
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: B0221
Nombre: JESUS PASCUAL MARTINEZ
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MUNICIPIO: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
DISTRITO: 02 SECCIÓN: 002 MESA: A
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO N.BEATO J.HERMOSILLA
DIRECCIÓN: CTRA GALLINERO 3
PRESIDENTE – Nº ORDEN LISTA: A0681
Nombre: ANDREA JANDA GIL-MARTIN
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: A0611
Nombre: ALBERTO CARLOS GRIJALBA CAPELLAN
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: A0396
Nombre: ZINEB EL AZIZ IHECH
VOCAL PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: A0672
Nombre: MANUEL IGLESIAS PUENTE
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: A0433
Nombre: JESUS RAMON FERNANDEZ QUINTANILLA
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: A0344
Nombre: EDUARDO CRESPO REPES
VOCAL SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: A0413
Nombre: MIGUEL ANGEL ESPINOSA CALVO
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: A0415
Nombre: FRANCISCA ESPINOSA PEREZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: A0548
Nombre: NOELIA GIL ROYO
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MUNICIPIO: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
DISTRITO: 02 SECCIÓN: 002 MESA: B
NOMBRE DEL LOCAL ELECTORAL: COLEGIO N.BEATO J.HERMOSILLA
DIRECCIÓN: CTRA GALLINERO 3
PRESIDENTE – Nº ORDEN LISTA: B0099
Nombre: SERGIO MARTINEZ BOLAÑOS
PRESIDENTE SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: B0015
Nombre: JUAN CARLOS LEIVA AGUILAR
PRESIDENTE SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: B0183
Nombre: MONTSE METOLA GARCIA
VOCAL PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: B0224
Nombre: LUIS MIGUEL MORALES GOMEZ
VOCAL 1º SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: B0111
Nombre: FRANCISCO JOSE MARTINEZ GALLEGO
VOCAL 1º SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: B0081
Nombre: INMACULADA MARIN ESPINOSA
VOCAL SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: B0016
Nombre: ANDRES LEIVA MARCOS
VOCAL 2º SUPLENTE PRIMERO – Nº ORDEN LISTA: B0191
Nombre: PATRICIA MIERA PEREZ
VOCAL 2º SUPLENTE SEGUNDO – Nº ORDEN LISTA: B0486
Nombre: MERCEDES ROJAS SAEZ
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