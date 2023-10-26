Haro contará con servicio especial de autobús urbano el día de Todos los Santos
Según informan desde el Ayuntamiento:
El día 1 de noviembre habrá servicio de autobús urbano con los siguientes horarios y recorridos:
SALIDAS DESDE SIERVAS DE JESÚS: 11:00-12:00- 13:00 HORAS. (IDA Y VUELTA)
PARADAS: SIERVAS DE JESÚS – PLAZA DE LA PAZ – TEATRO BRETÓN – BASILICA DE LA VEGA – VILLA BEGOÑA – HOGAR MADRE DE DIOS – JULIÁN FDEZ OLLERO – MAZO – INSTITUTOS – JUAN CARLOS I – CENTRO DE SALUD Y JAZMINES – CEMENTERIO.
EL ÚLTIMO SERVICIO DE AUTOBÚS SALE A LAS 14:00 H. DEL CEMENTERIO Y PARA:
EN ITURRIMURRI – SIERVAS DE JESÚS – PLAZA DE LA PAZ – TEATRO BRETÓN – VILLA BEGOÑA – HOGAR MADRE DE DIOS – MAZO – INSTITUTOS – JUAN CARLOS I – CENTRO DE SALUD Y JAZMINES.