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Haro contará con servicio especial de autobús urbano el día de Todos los Santos

Haro contará con servicio especial de autobús urbano el día de Todos los Santos

Por Radio Haro
26 octubre, 2023
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Según informan desde el Ayuntamiento:
El día 1 de noviembre habrá servicio de autobús urbano con los siguientes horarios y recorridos:

SALIDAS DESDE SIERVAS DE JESÚS: 11:00-12:00- 13:00 HORAS. (IDA Y VUELTA)
PARADAS: SIERVAS DE JESÚS – PLAZA DE LA PAZ – TEATRO BRETÓN – BASILICA DE LA VEGA – VILLA BEGOÑA – HOGAR MADRE DE DIOS – JULIÁN FDEZ OLLERO – MAZO – INSTITUTOS – JUAN CARLOS I – CENTRO DE SALUD Y JAZMINES – CEMENTERIO.

EL ÚLTIMO SERVICIO DE AUTOBÚS SALE A LAS 14:00 H. DEL CEMENTERIO Y PARA:

EN ITURRIMURRI – SIERVAS DE JESÚS – PLAZA DE LA PAZ – TEATRO BRETÓN – VILLA BEGOÑA – HOGAR MADRE DE DIOS – MAZO – INSTITUTOS – JUAN CARLOS I – CENTRO DE SALUD Y JAZMINES.

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