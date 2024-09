CSIF denuncia «la gravísima falta de personal de enfermería»

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las Administraciones Públicas y con presencia creciente en la empresa privada, denuncia la gravísima falta de personal de todas las categorías que sufre el sistema sanitario riojano, hecho que lleva años denuciando y al cual no se pone solución.

En el caso de la enfermería, la falta de personal tanto en la atención primaria como en hospitalización, urgencias, consultas, etc. que se ha sufrido este verano, sigue sin tener solución cuando nos adentramos en el otoño.

En el centro de salud de Haro la falta de personal facultativo y de enfermería es gravísima y su situación se puede extrapolar a la mayoría de los centros de La Rioja. En el consultorio rural de Briones la consulta lleva toda la semana acumulada por falta de personal de enfermería. En Casalarreina ayer solo hubo extracciones y además fueron realizadas por la enfermera de Cuzcurrita. El resto de la semana la consulta está acumulada hasta el viernes 20 en la que irá un médico del centro de salud de Haro, que a su vez tendrá que acumular la consulta de su centro de salud. El centro de salud de Arnedo solo tiene 1 de los 4 refuerzos de enfermería que debería tener y durante el verano se han estado acumulando consulta de Herce, Préjano.

Pero la atención especializada, la hospitalaria, las urgencias, las consultas, sufren el mismo problema que CSIF lleva años denunciando.

Por poner algún ejemplo, en Atención Especializada de Haro hay consultas de traumatología sin enfermera, o consultas de endocrino pasadas con un TCAE.

La situación en el hospital San Pedro es similar con servicios como Cirugía Cardiaca, hemodinámica y enfermería de trasplantes donde las bajas y vacaciones se las han autogestionado llevando los famosos “buscas” para estar localizados y con la obligación de estar en el hospital en 20 minutos, todo esto pagado con 1.80 euros la hora. La excesiva carga de trabajo de 23 camas cada noche para cada enfermera o la figura de la enfermera volante, que cada día cubre un puesto diferente, son otras de las barbaridades que sufren los profesionales de enfermería en el SERIS.

CSIF lleva años denunciando esta situación y solicitando aumento de plantilla no solo para el colectivo de la enfermería sino para todas las categorías profesionales del SERIS ya que la actual RPT por la que se están organizando los RRHH del SERIS es de hace más de 10 años y no se corresponde en absoluto a la realidad de la sanidad pública riojana en la que se han aumentado los servicios que se ofrecen pero no se han aumentado los RRHH que en ella trabajan.

CSIF solicita que al igual que se debe actualizar la RPT, se deben actualizar las condiciones laborales y los salarios que se pagan a los profesionales del SERIS e igualarlos a los de comunidades como País Vasco y Navarra y así evitar la gran fuga de profesionales que sufre La Rioja. Es de urgente necesidad poner solución a este problema o la sanidad riojana se quedará en el vagón de cola de la sanidad pública.

(Foto de archivo)