El PP de Nájera apela a la responsabilidad de la oposición para no boicotear un proyecto de ciudad como el nuevo campo de fútbol

El PP de Nájera hace un llamamiento a la responsabilidad y al sentido común de todos los grupos políticos representados en el Consistorio najerino (PSOE, PR+ e IU) para que no olviden su compromiso con los vecinos y antepongan el interés de la ciudad al partidista. No caben boicots en un proyecto de ciudad tan demandado.

En este sentido, es preciso dejar claro que el futuro inmediato del campo de fútbol está ligado a la aprobación de los presupuestos municipales para 2025. Sin presupuestos aprobados, no hay campo de fútbol a corto plazo, esa es la realidad por mucho que pretendan enmascararla.

Gracias al trabajo realizado en los últimos meses, contamos con lo necesario para que 400 niños y niñas de Nájera tengan el campo de fútbol que se merecen y todas las fuerzas políticas tenemos que estar a la altura de esta responsabilidad, porque hablamos de algo más que una obra, hablamos de deporte, de ocio, de salud, pero también de impulsar el comercio y el turismo y, sobre todo, de Nájera.

Es un proyecto clave que hace ciudad y que bien merece una reflexión. Así, resulta intolerable que la oposición utilice al fútbol base como rehén con el único objetivo de bloquear la acción del Gobierno municipal. Aún están a tiempo de reconsiderar su actitud. Si alguien vota en contra de este nuevo campo, estará votando en contra de Nájera y de los najerinos.

El Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja han cumplido con su parte y han suscrito un convenio de colaboración para por fin hacer realidad un anhelo histórico en la ciudad. Tenemos la parcela adecuada, tenemos el dinero (750.000 euros del Gobierno tal y como recoge el BOR) y el proyecto preparado.

Nájera y los najerinos no se merecen eso y vamos a poner todo nuestro empeño para que cuenten con el campo que se merecen, pero estando en minoría necesitamos que la oposición recapacite, piense en el interés de la ciudad y no tanto en tratar de desgastar irresponsablemente al Gobierno municipal del PP.

En este sentido, el no es no del PSOE, PR+ e IU, en vísperas del pleno municipal, por mucho que pretendan disfrazarlo de otra cosa, no deja de ser un burdo boicot al único proyecto que ofrece solución al problema del fútbol base en la localidad.

Así, resultan incomprensible las excusas esgrimidas por el bloque de la oposición para boicotear este proyecto de ciudad. Están a tiempo de rectificar, de escuchar el sentir mayoritario de los vecinos, de los propios representantes del fútbol najerino y sumarse a una actuación positiva para la ciudad. Nadie puede entender un bloqueo a los presupuestos municipales y al futuro campo de fútbol sólo por tratar de torpedear un proyecto impulsado por un Gobierno municipal del PP.

El PP de Nájera lanza un mensaje claro a los vecinos: compartimos la necesidad de acometer de manera urgente esta actuación y vamos a poner todo el esfuerzo que sea necesario desde las distintas administraciones implicadas para que sea una realidad cuanto antes, este es nuestro compromiso.