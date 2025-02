IU, PR+ y PSOE en Nájera alcanzan un acuerdo para dar solución al campo de fútbol en La Salera

«Los siete concejales de los grupos municipales del Partido Riojano +, Izquierda Unida y PSOE de Nájera, tras la celebración de una primera comisión de Hacienda el día 3 de febrero en la que se presentó un primer borrador de presupuestos y tras la celebración de una segunda el 7 de febrero: dada la precipitada convocatoria del pleno, que evidencia las pocas ganas de negociar de Jorge Salaverri y que dan por finalizadas las negociaciones, nos vemos en la obligación de realizar esta nota de prensa conjunta para exponer nuestra postura con respecto a la aprobación del presupuesto:

1. El presupuesto que presenta el Partido Popular de Nájera no responde a las necesidades de nuestra ciudad en términos de inversiones: totalmente insuficientes para reparar y arreglar las calles de nuestra ciudad, insuficientes para solucionar problemas acuciantes como la estación de bombeo de aguas residuales, la construcción de un nuevo colegio para la ciudad o para abordar la cubrición de pistas deportivas, que tampoco se van a ejecutar en este ejercicio, entre otras muchas cuestiones necesarias y urgentes a las que no se dan solución.

2. La ausencia de proyectos a corto, medio y largo plazo que dinamicen y generen riqueza para nuestro municipio hace a este presupuesto un documento totalmente carente de futuro y de oportunidades para los najerinos.

3. Con respecto a la construcción del nuevo campo de fútbol queremos manifestar la unanimidad de todos los concejales de la oposición para dar solución y acometer las obras necesarias a la mayor brevedad posible. Por lo que, instamos y solicitamos al alcalde Nájera que ponga en marcha la tramitación de una modificación presupuestaria urgente para poder licitar y ejecutar el proyecto de campo de fútbol en La Salera. Proyecto que está redactado, pagado y con los informes técnicos correspondientes. En este sentido manifestamos el compromiso de todos los grupos de la oposición para preservar el paseo como patrimonio de todas las najerinas y najerinos que se ha de cuidar y no destruir.

Ante esta situación, la oposición al completo votaremos en contra del presupuesto presentado por Jorge Salaverri. Cuestión que no afecta a la ejecución del proyecto de campo que fútbol, cuya modificación presupuestaria solicitamos se tramite de manera urgente y a la que votaremos en conjunto de manera favorable».