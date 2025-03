El PSOE de Haro no entiende por qué el Ayuntamiento prorrogó el contrato con Ocio Sport cuando «en verano ya se registraron incumplimientos de contrato»

El PSOE deja claro que «el ayuntamiento de Haro está al corriente de pago con la empresa Ocio Sport».

Los socialistas no entienden «por qué el ayuntamiento de Haro firmó la prórroga del contrato con esta empresa el pasado mes de septiembre. En verano ya se produjeron incumplimientos de contrato por parte de la misma y este grupo municipal pidió explicaciones de por qué no se había emitido un informe desfavorable por parte del técnico, información que se puede consultar en el acta de la comisión de deportes del mes de agosto. El equipo de gobierno argumentó que no se había llevado a cabo la emisión de dicho informe porque ya se había solucionado el problema. En el pleno de septiembre se votó la prórroga del contrato por un año más, y este grupo municipal se abstuvo, información que también se puede comprobar en el acta del pleno de dicho mes. El argumento utilizado, fue el mismo que en la comisión, éramos conocedores de algunos incumplimientos de contrato por parte de la empresa, y la respuesta de la señora alcaldesa fue que no había incumplimiento alguno. A fecha de marzo de este mismo año, si existe un informe, en el cual, entre otras cosas, se recogen los hechos sucedidos en los meses de verano que nosotros mismos denunciamos y se nos negaron».

En conclusión, «el resultado actual en lo que al ayuntamiento de Haro atañe, es un mal seguimiento de cumplimiento del contrato, pudiendo haber redactado un pliego nuevo antes de llevar al pleno de septiembre la prórroga del mismo, siendo conocedores de que la empresa no estaba cumpliendo al 100% con el pliego de contratación. Y como el argumento es que no les ha dado tiempo porque acababan de llegar, aclarar que llegamos todos el 17 de junio de 2023 y esto se llevó a cabo en septiembre del 2024, por lo tanto 15 meses después de su llegada al gobierno, tiempo más que suficiente para la redacción de un pliego nuevo», concluyen.