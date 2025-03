Usuarios de la Escuela Infantil `Las Luces´ protestan en Haro por la situación que se vive en el Centro

Según indica el PSOE en sus redes sociales: «Tras los últimos días de viento y lluvia, el tejado ha salido volando y en el interior han empezado a caer trozos de corcho pan, por lo que se ha tenido que suspender este servicio hasta nuevo aviso».

Desde el Psoe de Haro, «hemos advertido no una, ni dos, sino en tres ocasiones en comisión, la última vez en el mes de febrero, que esto podía pasar y que era necesario tener un plan B…

La respuesta del ayuntamiento fue que NO HACÍA FALTA UN PLAN B, YA QUE EL PLAN A ERA SUFICIENTE y no hacía falta nada más, a la vista está que el PLAN A no ha sido suficiente y que la consecuencia de no tener una alternativa ha puesto en peligro a niños y trabajadores y, ha hecho que muchas familias no vayan a poder conciliar la crianza de sus hijos con su trabajo, como mínimo al inicio de la próxima semana.

Desde la oposición seguiremos trabajando y proponiendo trabajar en una alternativa eficaz para las familias», concluyen.

(Foto e información: PSOE Haro)