El PSOE de Ezcaray denuncia que “la nefasta gestión que del PP dificulta el trabajo de los profesionales sanitarios en el centro de salud”

El PSOE de Ezcaray denuncia “una vez más el despropósito y la falta de respeto que el Equipo de Gobierno del PP muestra hacia el trabajo de los sanitarios del centro de salud de Ezcaray. Y es que, de nuevo, el alcalde, Diego Bengoa, vuelve a permitir que se instale toda la batería de urinarios del festival Ezcarayfest que se celebra este fin de semana frente a la puerta del centro de salud.

Tal y como hicimos el año pasado, desde el PSOE volvemos a lamentar que se bloquee la rampa de acceso al centro de salud para camillas, sillas de ruedas y personas con movilidad reducida. Incluso, han llegado a colocar un cartel que avisa de que si se necesita usar la rampa de acceso al centro de salud, que se avise a los miembros de seguridad del festival.

Desde el PSOE de Ezcaray pensamos que esta forma de actuar del Equipo de Gobierno del PP es vergonzosa y lamentable. Además, los socialistas vamos a apoyar a los profesionales que trabajan en el centro de salud en sus quejas y recordamos que realizan un cometido esencial para la población, especialmente en los meses de verano, en los que se multiplica el número de personas que residen en el municipio”.