AUDIO | Haro y Jerez celebrarán su hermanamiento en fiestas de septiembre

Las fiestas en Honor a la Virgen de la Vega darán comienzo el día 5 de septiembre y se extenderán hasta el martes día 9. Como es habitual, las fiestas contarán con el preámbulo de las del Barrio de las Huertas que durarán del 28 al 30 de agosto.

El día 5 a las 13h tendrá lugar la inauguración de las fiestas con el disparo del primer cohete por la Jarrera Mayor, Jarrero Mayor, Jarrero Infantil, Jarrera Infantil y sus Damas de Honor, Regidora Síndica y Autoridades desde el balcón del Ayuntamiento y a las 21h

Pregón de Fiestas a cargo de Isabel Pérez Grande en el Teatro Bretón

Durante el día se llevarán a cabo diferentes eventos y actuaciones para todos los públicos con la lectura del pregón a las 21h en el teatro

Bretón de los Herreros, PREGÓN DE FIESTAS, a cargo de ISABEL PÉREZ GRANDE, Directora de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Agencia Espacial Española (AEE), con la actuación musical de AMALGAMA.

El sábado 6 de septiembre a las 18:30h el desfile de carrozas recorrerá las calles de la ciudad en su recorrido habitual. El domingo 7 se presenta repleto de actividades sumándose a las vísperas, el primer domingo de septiembre en los Riscos de Bilibio y el Mercado Haromas en la Plaza de la Paz a partir de las 10h.

Como novedad, este año se habilitarán autobuses para subir a los Riscos de Bilibio desde las 9h hasta las 11h y desde las 16h a 17:30h de regreso. El 8 de septiembre, día de la Virgen de la Vega, se celebrarán los actos en Honor a la Patrona de Haro con con Solemne Misa Pontifical, Ofrenda de Flores y Procesión del Suntuosísimo Rosario de Faroles por las calles de la ciudad a partir de las 20:30h.

Además, si el tiempo, y la alerta contra incencios, lo permite a las 23:30h en la calle Ramón y Cajal contaremos con una colección de

FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de PIROTECNIA VALECEA-PIR S.L. Las fiestas culminan el día 9 de septiembre con la tradicional Jira Campestre a Fuente del Moro.

Además, durante las fiestas se llevarán a cabo diferentes actos con motivo del Hermanamiento de Haro con Jerez de la Frontera entre los que destacan un Tabanco Jerezano Solidario en la Plaza de la Paz para 300 personas, la inauguración de un mural y diferentes catas entre bodegas jarreras y jerezanas, con exposiciones de artistas de ambas localidades en las mismas.

El acto oficial de hermanamiento tendrá lugar en el Teatro Bretón el dia 6 a las 21h abierto a la ciudadanía.