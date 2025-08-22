Un burgales de 19 años pierde la vida en un accidente de tráfico en la AP-68 en Haro
El suceso se ha registrado pasadas las doce de la noche. En el siniestro, el vehículo se ha salido de la calzada.
