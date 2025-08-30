Radio Haro – Cadena Ser.

AUDIO | Los tesoros de la Vega

Por Radio Haro
30 agosto, 2025
El responsable del Museo de la patrona de Haro, Gonzalo Arenal, nos cuenta con detalle lo que podemos ver en el Museo de la Virgen de la Vega.

Etiquetasmuseovirgen de la vega
