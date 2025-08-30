AUDIO | Los tesoros de la Vega
El responsable del Museo de la patrona de Haro, Gonzalo Arenal, nos cuenta con detalle lo que podemos ver en el Museo de la Virgen de la Vega.
