AUDIO | José Luis Fernández de Pinedo, de Vitoria, gana el Concurso de Piropos en honor de la Virgen de la Vega
En segundo lugar ha quedado Casilda Berdonces Pascual, de Haro, y el tercer puesto es para Ernesto Tubía Landeras, también de Haro.
Estos son los ganadores en todas las categorías.
CATEGORIA BENJAMIN (PRIMERO Y SEGUNDO PRIMARIA)
1º PREMIO- LUCÍA ORTIZ DESOLÓRZANO VIRIBAY
2º PREMIO-OLIVIER IBURO JIMÉNEZ
3º PEMIO- MARTINA BARQUÍN
CATEGORÍA ALEVÍN (TERCERO Y CUARTO DE PRIMARIA)
1º PREMIO- INDIA NAVARRO GORDO
2º PREMIO- VEGA ROSALES SÁENZ DE CENZANO
3º PREMIO- ANNA RODRÍGUEZ KARPIEL
CATEGORÍA INFANTIL (QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA)
1º PREMIO-PABLO LLANTERO DE LA FUENTE
2º PREMIO- ISABELLA MARTÍNEZ OSPINO
3º PREMIO- MARCOS GRANDIVAL ZANZA
CATEGORÍA JUVENIL-SECUNDARIA
1º PREMIO- ALEX ANTOLÍN GARCÍA
2º PREMIO- IVÁN GARCÍA VALGAÑÓN
3º PEMIO-NAIA LEIVA HAGEMANN
CATEGORÍA ADULTOS
1º PREMIO- JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ DE PINEDO DE VITORIA. “PIROPO EN EL AÑO JUBILAR”
2º PREMIO-CASILDA BERDONCES PASCUAL DE HARO . “LO QUE SALE DEL CORAZÓN”
3º PREMIO – ERNESTO TUBÍA LANDERAS DE HARO. “DE MIS LABIOS NACE”
PREMIADOS CONCURSO DE PIROPOS