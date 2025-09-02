AUDIO | Haromas de Jerez y Haro: Vuelve el mercado más riojano a la Plaza de la Paz con aires del sur

El domingo 7 de septiembre vuelve el Mercado Haromas a Haro en el marco del hermanamiento de la ciudad con Jerez de la Frontera Un total de 31 puestos entre productores locales y artesanos Taller infantil y para adultos con pigmentos naturales. Catas Haro – Jerez con bodegas de ambas denominaciones.

la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, nos ha contado que el Mercado Haromas cumple medio año y celebrando su sexta edición el 7 de septiembre en la Plaza de la Paz. En esta ocasión la temática del mercado gira en torno al hermanamiento de la ciudad jarrera con Jerez de la Frontera, coincidiendo además con las fiestas en Honor a su Patrona la Virgen de la Vega y celebrando también el primer domingo de septiembre con su matutina romería a la ermita de San Felices.

El programa cuenta con un taller infantil y otro para adultos, así como dos catas Haro – Jerez y una treintena de puestos.

Programa de actividades

 10:00 h | Apertura del Mercado Haromas

 11:30 h | Cata gratuita “Haro y Jerez de la mano” Degustación de dos vinos acompañados de dulces riojanos:

o Brut Nature Reserva de Bodega Santallba (Haro)

o Palo Cortado de Bodegas Faustino González (Jerez)

 11:30 h | Taller infantil “Crea, decora y siembra” Los más pequeños pintarán un tiesto con motivos jarreros y jerezanos. Impartido por Esther Rubio. Precio: 5 €.

02.09.2025

 11:30 h | Taller para adultos “Colores que nacen de la tierra” Pintura con pigmentos naturales de frutas y verduras. Impartido por Isabel Vozmediano. Precio: 10 €.

 13:00 h | Cata gratuita “De Jerez a Haro” Degustación de cuatro vinos:

o Dos vinos de Bodegas Valenciso (Rioja)

o Dos vinos de Bodegas Valdespino (Jerez)

 15:00 h | Clausura del mercado

El mercado contará con un total de 31 puestos entre productores y artesanos riojanos.

Productores (23)

1. La Huerta de Miguel – Vicky (Cihuri – Anguciana) → Verduras

2. La Huerta de Erizos (Albelda) → Verduras

3. La Cascarilla (Quel) → Aceite de oliva virgen extra

4. Mermeladas La Encineta (Arnedillo) → Mermeladas artesanas

5. Lurreko Aromáticas y Biodiversidad (Préjano) → Infusiones, aceites condimentados, sal condimentada, hidrolatos, oleatos y otros recursos vegetales

6. Patés La Ermita (Villoslada de Cameros) → Patés (6 variedades), embutidos

7. Miel Llaría (Nájera) → Miel

8. La Bodeguita Escondida (Hervías – Ollauri) → Vino y aceite virgen extra

9. Fardelejos La Quereña S.L. (Quel) → Fardelejos, rosquillas y mantecados

10. La Casilla Ecológica (Alfaro) → Frutas y verduras ecológicas de temporada

11. Legumbres El Dico (Briones) → Legumbres

12. Ángel Martínez Orte (Logroño) → Nuez ecológica, almendrucos, aceite de oliva virgen extra Isul, higos y patatas ecológicas

13. Florex de Mil Colores (Haro) → Flores y plantas

15. Mermeladas Anamela (Logroño) → Mermelada extra artesana

16. Mostea (Sojuela) → Refresco riojano en lata de mosto con gas

17. Flor y Nata Golmajería (Calahorra) → Golmajería

18. Quesos Celia D.O.P. Queso Camerano → Queso

19. Las Viandas (Haro) → Miel, paté, embutido y varios

20. Leticia Zorzano (Agoncillo) → Azafrán ecológico

21. Caracoles Valle del Tirón (Leiva) → Caracoles vivos y cocidos

22. Bakery Nublo (Haro) → Panadería

23. Almazara El Alberque (Ollauri) → Aceite

Artesanos (8)

1. Filigranaart (Logroño) → Bisutería cerámica

2. Dieciséis Cántaras (Haro) → Cerámica utilitaria y decorativa

3. Calzados Alba (Quel) → Alpargatas artesanales

4. El Desván Vacío (Calahorra) → Juguetes artesanos y personalizados

5. Joyas y Deco (Logroño) → Joyas de flores naturales con resina, macramé en bolsos y tapices

6. Kristina Artesanía (Viana) → Complementos textiles artesanales 100%

7. Agurizain (Bilbao) → Customización de textiles

8. Itxaart Resina y Accesorios (Briones) → Accesorios