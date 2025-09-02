AUDIO | Óscar Reina hace un balance muy positivo del `Verano Cultural´ celebrado en Santo Domingo de la Calzada

Desde la Concejalía de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, “queremos compartir con todos los vecinos y visitantes un balance muy positivo del Verano Calceatense 2025, que durante los meses de julio y agosto ha llenado nuestra ciudad de propuestas culturales, turísticas y juveniles.

Este verano hemos comprobado que iniciativas que nacieron el pasado año han sabido afianzarse y crecer con fuerza. El festival de magia “Santo Domingo Enigmático” volvió a sorprender con espectáculos llenos de creatividad que atrajeron a familias y visitantes de diversos puntos. El Encuentro de Gigantes y Cabezudos, que este año celebraba su segunda edición, convirtió nuestras calles en un escenario de tradición y alegría, reforzando lazos con comparsas de otros municipios. Y el festival de DJs “Calceatronic” confirmó su gran acogida entre el público joven, consolidándose como una de las citas musicales más frescas y vibrantes del verano.

El capítulo musical merece un apartado especial, con el RockLand Fest 2025, que ha sido un auténtico acontecimiento. La afluencia de público, la calidad del cartel y la proyección que ha dado a Santo Domingo de la Calzada nos sitúan ya como referente en el panorama nacional de festivales. Un éxito descomunal que refuerza nuestra apuesta por la música en vivo y por un turismo cultural de primer nivel.

No podemos olvidar la brillante nueva edición de “Los Milagros del Santo”, que volvió a emocionar con su puesta en escena, ni tampoco el resto de actividades que han llenado la agenda estival: los espectáculos infantiles y familiares, los conciertos de verano de la Banda Municipal de Música, las catas gastronómicas en el ciclo “Los Miércoles con Sabor”, las visitas guiadas al casco histórico y las siempre exitosas rutas teatralizadas “El Santo y sus Milagros”, que han permitido a cientos de personas descubrir nuestro patrimonio de una manera amena y participativa.

El éxito de este verano no habría sido posible sin la colaboración de tantas personas y entidades que trabajan, muchas veces de manera discreta, para que todo salga adelante. Quiero agradecer especialmente a la Asociación de los Milagros del Santo, a la Asociación del Mercado Medieval, a la brigada municipal de obras y servicios, a la Policía Local, al servicio de limpieza viaria y a todas las asociaciones, colectivos y voluntarios que han puesto su granito de arena. Sin ellos, el Verano Calceatense no tendría el mismo brillo.

En resumen, podemos sentirnos orgullosos de haber vivido un verano en el que la cultura, el turismo y la juventud han sido protagonistas en Santo Domingo de la Calzada. Hemos demostrado que somos una ciudad viva, capaz de atraer visitantes, de generar actividad económica y, sobre todo, de ofrecer a nuestros vecinos y vecinas un programa de calidad, diverso y para todas las edades.

Sigamos trabajando juntos para que Santo Domingo de la Calzada continúe siendo un referente cultural y turístico en La Rioja y en todo el Camino de Santiago”.