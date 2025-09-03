Radio Haro – Cadena Ser.

AUDIO | El Hogar Madre de Dios organiza diversos actos para celebrar las fiestas de la Vega

Por Radio Haro
3 septiembre, 2025
Hogar Madre de Dios

Este es el programa previsto:

JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE
10:30 Visita de las autoridades del ayuntamiento y cohete anunciador de las fiestas de la Virgen de la Vega.
17:00 Haremos un bingo especial.

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE
11:30 Realizaremos una salida con algunos residentes para disfrutar de un vermut fiestero.
17:00 Actividad de lanzamiento de bota.

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE
Cabezudos y charanga visitaran la residencia

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE
Ofrenda de flores: Elegimos a un residente para que lleve un ramo en nombre del hogar madre de dios.
Este día los residentes disfrutaran de una comida especial.

(Foto de archivo)

