El jarrero Alberto Olarte defiende en el Parlamento la Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica que sale adelante por amplia mayoría

El Parlamento de La Rioja ha aprobado por amplia mayoría, con el apoyo del Grupo Socialista y Vox y la abstención de Podemos-IU, la Ley de Atención y Ordenación Farmacéutica. Una norma presentada por el Gobierno de La Rioja que cuenta con un amplio e importante consenso profesional, actualiza la regulación vigente desde 1998 y tiene como principales cometidos reconocer y fomentar el carácter asistencial y social de la Farmacia.

En este sentido, tal y como ha subrayado el diputado del Grupo Popular Alberto Olarte, “proporciona herramientas para fortalecer la red farmacéutica, especialmente en el ámbito rural, y potencia la figura del botiquín farmacéutico para garantizar, a medio y largo plazo, la atención farmacéutica en las localidades más pequeñas de nuestra comunidad autónoma”.

El diputado del PP ha destacado como uno de los objetivos fundamentales de la nueva Ley “mejorar la cercanía con los pacientes, en especial, con los residentes en el medio rural”.

Olarte ha explicado que la nueva norma “mejora la aplicación de la ley con definiciones claras y referencias a la normativa estatal, regula los establecimientos y servicios farmacéuticos y aborda la promoción, publicidad de los medicamentos, la planificación farmacéutica y diversas funciones de las oficinas de farmacia, entre ellas, la entrega a domicilio de medicamentos o la preparación de sistemas personalizados de dosificación para mejorar la adherencia a los tratamientos”.

La nueva Ley flexibilizará el horario de las farmacias, lo que, en opinión de Olarte, “permitirá adecuarlo al de los consultorios médicos y facilitará la atención de los botiquines adscritos a dichas farmacias”.

Además, y con carácter general, la norma “también regula el funcionamiento de establecimientos, servicios y depósitos farmacéuticos no contemplados en la norma actual, como los botiquines y depósitos de medicamentos, servicios y depósitos de centros sanitarios y veterinarios, depósito de medicamentos del centro penitenciario y las unidades de radio farmacia”, ha añadido Olarte.

El diputado del Grupo Popular, quien ha detallado que La Rioja “cuenta en la actualidad con 158 farmacias, 59 en Logroño y 99 fuera de la capital”; que “el 51% de las farmacias rurales se localiza en municipios de menos de 1.500 habitantes”, y que nuestra comunidad “dispone de un total de 48 botiquines farmacéuticos”, ha valorado que el nuevo texto incorpora también “aquellas enmiendas de los diferentes grupos de la oposición que profundizan en los derechos de los ciudadanos e incorporan determinadas obligaciones”.