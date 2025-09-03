Ecologistas en Acción Haro organiza el taller `El sostenimiento de la vida: ecofeminismo para principiantes´

Ecologistas en Acción Haro convoca el próximo 28 de septiembre a la ciudadanía a un taller participativo e introductorio para comprender por qué poner la sostenibilidad de la vida en el centro es clave ante la crisis ecológica y social. La sesión, titulada “El sostenimiento de la vida: ecofeminismo para principiantes”, será gratuita y estará guiada por Yayo Herrero, referente del pensamiento ecofeminista y ecosocial en el ámbito hispanohablante.

El objetivo del encuentro es aterrizar el ecofeminismo a la vida cotidiana, ofreciendo herramientas sencillas para reorganizar prioridades —cuidado de las personas, tiempos, bienes comunes y territorios— y para identificar cómo se expresan los límites ecológicos en nuestro entorno más cercano.

Yayo Herrero, una voz imprescindible

Yayo Herrero (Madrid, 1965) es antropóloga, ingeniera técnica agrícola, profesora y activista. Ha sido co-coordinadora confederal de Ecologistas en Acción (2005–2014* y es autora y coautora de numerosas publicaciones sobre crisis ecosocial, cuidados y feminismos. Desde la cooperativa Garúa impulsa procesos formativos y de investigación aplicada. Su trayectoria la sitúa como una de las divulgadoras más influyentes en la defensa de una transición justa que ponga la vida en el centro.

Ecofeminismo, una mirada para sostener la vida

Frente a modelos que priorizan el crecimiento a cualquier coste, el ecofeminismo reconoce nuestra interdependencia (necesitamos de otras personas y de los cuidados) y ecodependencia (necesitamos de los ecosistemas y sus límites biofísicos). Desde ahí, se propone organizar la economía y la política al servicio de la vida, revalorizando los cuidados y la gestión justa de los bienes comunes.

¿Qué se trabajará en el taller?

– Claves introductorias del marco ecofeminista explicadas de forma clara y accesible.

– Dinámicas participativas para detectar cómo se manifiesta la crisis ecosocial en Haro y en el mundo.

– Herramientas prácticas para incorporar los cuidados y los límites ecológicos en decisiones personales, comunitarias e institucionales.

– Espacio para compartir dudas y experiencias.

Información práctica

Fecha: 28 de Septiembre de 2025

Horario: 10:00 – 13:00

Lugar: Centro Multiusos José Manuel Rodríguez Arnáez “Mamel” (C/ Siervas de Jesús, 1)

Duración: 3 horas

Necesaria inscripción (aforo limitado): https://forms.gle/BRYhga6GrDpocqDr8

Contacto: haro@ecologistasenaccion.org