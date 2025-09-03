El Colectivo Ciudadano Acampada por Palestina Haro lamenta la negativa del Ayuntamiento para la colocación de una mesa informativa y un acto público el día del cohete en la Plaza de la Paz
El Colectivo Ciudadano Acampada por Palestina Haro, mediante una nota de prensa, quiere informar de los siguientes hechos:
“El pasado 19 y 23 de Agosto, este colectivo presentó instancias en el Ayuntamiento de Haro, solicitando la concesión de uso de espacio público, con motivo de realizar las siguientes actividades durante las fiestas de septiembre.
1º. Permiso para la colocación de una mesa informativa, divulgativa y recogida de firmas, denunciando el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino a manos del estado de Israel. Esta actividad se desarrollaría el viernes día 5 de Septiembre en la Plaza de la Paz.
2º. Concesión de un espacio público para la lectura colectiva y coordinada del libro, “Quiero estar despierto cuando muera. Diario de un genocidio”, obra del periodista Atef Abu Saif, donde narra las inhumanas condiciones en las que el pueblo palestino intenta sobrevivir, día a día.
Nuestra gran sorpresa y profunda decepción llegó ante la negativa por parte del Ayuntamiento, mediante sendos decretos de alcaldía fechados los días 21 y 27 de agosto.
Desde el Colectivo Ciudadano Acampada por Palestina Haro, instamos a la Sra. Alcaldesa a reflexionar sobre su negativa y rogarle tenga a bien conceder los permisos solicitados.
Aprovechamos también la ocasión para invitar a la Sra. Alcaldesa a participar en nuestros actos, junto a todos los miembros de la corporación que lo deseen, como hacen en otras ocasiones y diferentes eventos.
Nuestra propuesta ciudadana es la celebración de actos de carácter pacífico, solidario, informativo y cargados de un gran trasfondo humano.
Estas denegaciones por decreto, suponen el inicio de una serie de actuaciones que iremos proponiendo a la ciudadanía jarrera y realizando en lo sucesivo, hasta que se levante el bloqueo de ayuda humanitaria y cese el genocidio.
Por último, si como ciudadano, tienes ese carácter pacífico, solidario y tu fibra humana está sensibilizada ante esta barbarie, te esperamos en la Plaza de La Paz, este viernes día 5 de Septiembre a las 12:45H.
Puedes ampliar información, adquirir tu bandera o accesorio solidario con Palestina en el Bar Karma, C/ Santa Lucia, 34, en el espacio cedido a este colectivo”.
Hablais de transfondo humano. Entiendo, pues, tendréis palabras de apoyo con los secuestrados y sus familias; tendréis palabras de apoyo con las víctimas del 07 octubre 2023 y sus familias. Todo lo que no incluya ésto es apoyar a los terroristas de Hamás.
Por cierto, veo con tristeza que en algunos comercios de Avda. La Rioja se apoya la causa Palestina. Pues nada, a unos cuantos ya nos habéis visto. No mezcleis vuestro negocio con estas cosas, aunque cada uno en su casa hace lo que quiere. Nosotros también gastaremos nuestro dinero donde nos dé la gana.
Iros al viano !!!!!
100% a favor de Israel, es lo correcto
Bien por el ayuntamiento!!!
Hoy por los “Free Plástilina” han suspendido el final de La Vuelta Ciclísta a España, seguramente también la lien en el cohete.
La represión y la invasión israelita sobre la población palestina no empezó aquel fatídico día 7 de octubre de 2023. Desde luego que condenamos aquel acto terrorista, pero también condeno la represión y el robo de territorios por parte de los colonos israelitas. Ya desde el momento de la “partición” realizada bajo el patrocinio del protectorado británico la estrategia israelita fue dirigida a expulsar al pueblo palestino y anexionarse todo el territorio. La ONU afirma que todo pueblo tiene derecho a defenderse ante una invasión y esa es la situación de Palestina, no de Israel. Además de eso, la vergonzosa postura de los Gobiernos españoles ante una limpieza étnica retransmitida por televisión es inadmisible. La NAKBA sufrida con anterioridad fue un ejemplo de esta afirmación y el constante desplazamiento forzado que Israel obliga a realizar a hombres, mujeres y niños resulta evidente. Diga lo que diga Israel niños y niñas no son terroristas de Hamás.
Tambien solicitaron la plaza del chupinazo de Pamplona en San Fermin? Vamos, hombre, no me jodas
No entiendo por que los HDP de terroristas de Hamas no entregan a los rehenes Israelíes (vivos y muertos) seria el final de esta masacre, dejaría sin argumentos a Israel.
Julio, no manipules la historia. De éso los comunistas sois expertos.