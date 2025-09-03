El Colectivo Ciudadano Acampada por Palestina Haro lamenta la negativa del Ayuntamiento para la colocación de una mesa informativa y un acto público el día del cohete en la Plaza de la Paz

El Colectivo Ciudadano Acampada por Palestina Haro, mediante una nota de prensa, quiere informar de los siguientes hechos:

“El pasado 19 y 23 de Agosto, este colectivo presentó instancias en el Ayuntamiento de Haro, solicitando la concesión de uso de espacio público, con motivo de realizar las siguientes actividades durante las fiestas de septiembre.

1º. Permiso para la colocación de una mesa informativa, divulgativa y recogida de firmas, denunciando el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino a manos del estado de Israel. Esta actividad se desarrollaría el viernes día 5 de Septiembre en la Plaza de la Paz.

2º. Concesión de un espacio público para la lectura colectiva y coordinada del libro, “Quiero estar despierto cuando muera. Diario de un genocidio”, obra del periodista Atef Abu Saif, donde narra las inhumanas condiciones en las que el pueblo palestino intenta sobrevivir, día a día.

Nuestra gran sorpresa y profunda decepción llegó ante la negativa por parte del Ayuntamiento, mediante sendos decretos de alcaldía fechados los días 21 y 27 de agosto.

Desde el Colectivo Ciudadano Acampada por Palestina Haro, instamos a la Sra. Alcaldesa a reflexionar sobre su negativa y rogarle tenga a bien conceder los permisos solicitados.

Aprovechamos también la ocasión para invitar a la Sra. Alcaldesa a participar en nuestros actos, junto a todos los miembros de la corporación que lo deseen, como hacen en otras ocasiones y diferentes eventos.

Nuestra propuesta ciudadana es la celebración de actos de carácter pacífico, solidario, informativo y cargados de un gran trasfondo humano.

Estas denegaciones por decreto, suponen el inicio de una serie de actuaciones que iremos proponiendo a la ciudadanía jarrera y realizando en lo sucesivo, hasta que se levante el bloqueo de ayuda humanitaria y cese el genocidio.

Por último, si como ciudadano, tienes ese carácter pacífico, solidario y tu fibra humana está sensibilizada ante esta barbarie, te esperamos en la Plaza de La Paz, este viernes día 5 de Septiembre a las 12:45H.

Puedes ampliar información, adquirir tu bandera o accesorio solidario con Palestina en el Bar Karma, C/ Santa Lucia, 34, en el espacio cedido a este colectivo”.