AUDIO | El Gobierno de La Rioja lamenta haberse enterado por los medios de comunicación del corte de tráfico ferroviario entre Logroño y Miranda de Ebro

Por Radio Haro
3 septiembre, 2025
El consejero Daniel Oses entiende que se puedan originar incidencias pero lamenta que el Gobierno de España no haya informado directamente al Ejecutivo riojano de este percance.

Es la respuesta del responsable de infraestructuras del Gobierno de La Rioja a la pregunta de VOX en el Parlamento riojano.

