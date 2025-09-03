Capellán anuncia la licitación de un nuevo concurso de aerolíneas que conecte el aeropuerto riojano con Barcelona desde primavera con varios vuelos semanales

El presidente del Gobierno de La Rioja adelanta para 2026 un aumento en la partida presupuestaria destinada al Plan Renove de Electrodomésticos hasta los 500.000 euros, 200.000 euros más que en este ejercicio.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha anunciado que en las próximas semanas el Ejecutivo regional licitará un nuevo concurso de aerolíneas para establecer una nueva conexión con Barcelona desde el aeropuerto de Logroño-Agoncillo por un total de dos años. La propuesta, con un presupuesto anual de 1,1 millones de euros (+ IVA), prevé una frecuencia de 2-3 vuelos semanales (110-130 anuales) y el inicio de las operaciones en primavera de 2026, si bien la venta de billetes podría comenzar a finales de este año.

Este nuevo vuelo regular se prestará con la moderna aeronave CRJ-1000 que, tal y como ha detallado el presidente, “cuenta con una capacidad mínima de 100 pasajeros lo que va a permitir mejorar y ampliar las capacidades del aeropuerto que, ahora sí, obligatoriamente AENA tendrá que aplicar, con mayor horario y medios para operar que precisan este tipo de aeronaves”.

“Ante el déficit de infraestructuras de nuestra Comunidad que lastra tanto el presente y el futuro, el Gobierno de La Rioja sigue trabajando para potenciar las existentes con esta decisión que contribuye a mejorar las conexiones con el segundo nodo aeroportuario del país, favoreciendo así la conexión con destinos internacionales”, ha añadido. En este sentido, la conectividad aérea es un motor de desarrollo socioeconómico y de progreso para los territorios por ese hemos trabajado por impulsar el aeropuerto desde el primer minuto”, ha señalado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha realizado estas afirmaciones hoy, día 3, durante su intervención en respuesta a las preguntas realizadas por los portavoces parlamentarios en el Pleno de la Cámara regional.

Una de las cuestiones planteadas al presidente se ha centrado en la evolución de la recaudación fiscal en nuestra Comunidad durante el presente ejercicio presupuestario. Al respecto, Capellán ha destacado el compromiso del Ejecutivo con una política de bajada de impuestos y un marco fiscal favorable para familias y empresas. “Es una convicción, forma parte de nuestro programa de Gobierno y funciona. Está demostrado que las rebajas fiscales reactivan la economía, favorecen la inversión y estimulan el consumo, aumentado a su vez la recaudación”.

Así, ha puntualizado que “los últimos datos de la Agencia Tributaria constatan que los ingresos por impuestos han crecido un 12,1% en el primer semestre de 2025, hasta los 491 millones de euros. En este periodo, la recaudación por IVA es un 29% superior a la del mismo periodo de 2024, y la de impuestos especiales un 21%”.

Del mismo modo, ha destacado que “en 2024 hemos alcanzado el mayor volumen bruto de ingresos por IRPF (670 millones) pero también el mayor volumen de devoluciones de la última década (115 millones de euros). Se demuestra así la efectividad de las deducciones fiscales aprobadas, ya que los ingresos en 2024 por impuestos propios se han incrementado un 12% hasta alcanzar los 180 millones de euros”.

En lo que respecta a la situación de la sanidad riojana, que también ha sido protagonista del turno de preguntas al presidente, Gonzalo Capellán ha recordado que “solventar el deterioro tan grave que se encontró este Gobierno en 2023, con una sanidad al borde del colapso con listas de espera disparadas, no es rápido ni sencillo, requiere esfuerzo y trabajo”.

Incremento de los presupuestos para Salud en más de 30 millones de euros

Apoyado en los hechos y en datos objetivos, el presidente ha defendido el compromiso del Ejecutivo en mejorar la calidad de la atención que reciben los sanitarios, con más recursos que nunca, más profesionales y mejores infraestructuras. Así, ha subrayado que “en 18 meses, hemos aumentado en 56,4 millones de euros los recursos destinados a Sanidad y en el proyecto de presupuestos para 2026 que se presentará en breve en esta Cámara se contempla un aumento de otros 30 millones de euros en el próximo ejercicio (11,5 millones de euros destinado a aumentar el personal sanitario, 12 millones de euros en el SERIS y más de 7 millones en nuevas infraestructuras)”.

Otro de los pilares en los que el Gobierno de La Rioja trabaja para mejorar la sanidad es el capítulo de los profesionales, que se ha incrementado desde 2023 en más de 500, hasta alcanzar los actuales 5.185. En paralelo, existe un compromiso evidente con seguir mejorando las infraestructuras. En este capítulo, Capellán ha recordado la ampliación del Hospital San Pedro con el nuevo centro de especialidades ya en licitación (25 millones de euros), el proyecto para la necesaria ampliación de Urgencias (1,8 millones de euros), así como la ampliación del hospital de Calahorra (3 millones de euros).

“Hemos adoptado medidas que eran evidentes, necesarias y urgentes que en la pasada Legislatura no se tomaron”, ha señalado, al mismo tiempo que recordaba la ampliación de la cartera de servicios con la incorporación de psicólogos en Atención Primaria, refuerzo de psiquiatría infantojuvenil, impulso a neurocirugía. También, ha recordado, se han incorporado nuevos perfiles profesionales como podólogos u ópticos-optometristas.

Durante su intervención en el Pleno de la Cámara, Gonzalo Capellán ha anunciado para 2026 un aumento en la partida presupuestaria destinada al Plan Renove de Electrodomésticos hasta los 500.000 euros, 200.000 euros más que en este ejercicio. Unas ayudas que favorecen la compra de electrodomésticos más eficientes en torno a 40 comercios (pymes y micropymes) de nuestra Comunidad. Lo ha hecho en respuesta a una pregunta sobre las denominadas ‘ayudas universales’ y su influencia en la economía regional. Sobre este asunto, el presidente del Gobierno regional ha destacado la progresividad de numerosas medidas adoptadas por el Ejecutivo de las que se benefician miles de familias riojanas, entre las que ha citado las ayudas al comedor escolar o el mejor ejemplo de este tipo de ayudas, la rebaja del IRPF que beneficia en mayor medida a las rentas medias y bajas con rentas por debajo de los 40.000 euros.

El presidente se ha mostrado partidario de seguir impulsando una serie de ambiciosas medidas que benefician al conjunto de los riojanos, como son el bono infantil de 0 a 3 años, la matrícula universitaria gratuita, la rebaja del ITP para jóvenes en la compra de vivienda o el carné que permite a los jóvenes riojanos de municipios riojanos de menos de 500 habitantes usar el transporte público de manera gratuita.

En lo relativo a la contingencia migratoria extraordinaria, el presidente ha señalado que la actitud del Gobierno de La Rioja es “la serena defensa de la cohesión social, desde el realismo, la solidaridad y el humanismo”. A este respecto, ha rechazado el “extremismo xenófobo, que no cabe en las democracias modernas y que sólo lleva a la radicalización y el enfrentamiento social. Jamás voy a contribuir a ello”.

Gonzalo Capellán ha reiterado que su Ejecutivo “va a facilitar los medios disponibles para una acogida con plena dignidad, integración y manteniendo el modelo desinstitucionalizado de cohesión social de La Rioja”. En este sentido, ha recordado la colaboración impulsada por el Gobierno de La Rioja con otras entidades sociales, ONGs o la diócesis para contar entre todos con los mejores medios.