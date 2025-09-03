Dónde y cuándo no aparcar en fiestas de la Vega en Haro

Desde el cuerpo de Policía Local de Haro, se informa de las afecciones y prohibiciones en materia de trafico urbano debido a los próximos actos festivos en las Fiestas de Ntra. Sra. de La Vega; pudiendo variar dependiendo de actuaciones de ultima hora.

CARROZAS

• Se prohíbe estacionar en los siguientes lugares, en horario de 16 a 23 horas:

◦ Avenida de La Rioja.

◦ Calle San Agustín (calle del teatro), en ambas aceras.

◦ Calle de la Vega, desde el Teatro hasta calle la Basilcia (ambas aceras).

PROCESIÓN DE LOS FAROLES

• Se prohíbe estacionar en calle Lucrecia Arana y Prim en horario de 19 a 23 horas.

FUEGOS ARTIFICIALES

• Estará prohibido acceder dentro del perímetro de seguridad, compuesto por las calles

colindantes al Parque de El Mazo. Habrá cortes de trafico en las rotondas cercanas.

– LUNES 8

JIRA

• Se prohíbe estacionar en los siguientes lugares, en horario de 16 a 23 horas:

◦ Calle de La Vega, desde Plaza M. Florentino Rodríguez hasta plaza de La Paz.

◦ Calle San Agustín (teatro), en ambas aceras.

◦ Calle Conde de Haro, desde el cruce con San Agustín hasta la Vega.

“Rogamos sepan perdonar las molestias ocasionadas y agradecemos de antemano su buena voluntad en llevar a cabo estas indicaciones para el buen desarrollo de las fiestas; haciendo saber que existen recorridos alternativos en todas las vías afectadas”.