Dónde y cuándo no aparcar en fiestas de la Vega en Haro
Desde el cuerpo de Policía Local de Haro, se informa de las afecciones y prohibiciones en materia de trafico urbano debido a los próximos actos festivos en las Fiestas de Ntra. Sra. de La Vega; pudiendo variar dependiendo de actuaciones de ultima hora.
CARROZAS
• Se prohíbe estacionar en los siguientes lugares, en horario de 16 a 23 horas:
◦ Avenida de La Rioja.
◦ Calle San Agustín (calle del teatro), en ambas aceras.
◦ Calle de la Vega, desde el Teatro hasta calle la Basilcia (ambas aceras).
PROCESIÓN DE LOS FAROLES
• Se prohíbe estacionar en calle Lucrecia Arana y Prim en horario de 19 a 23 horas.
FUEGOS ARTIFICIALES
• Estará prohibido acceder dentro del perímetro de seguridad, compuesto por las calles
colindantes al Parque de El Mazo. Habrá cortes de trafico en las rotondas cercanas.
– LUNES 8
JIRA
• Se prohíbe estacionar en los siguientes lugares, en horario de 16 a 23 horas:
◦ Calle de La Vega, desde Plaza M. Florentino Rodríguez hasta plaza de La Paz.
◦ Calle San Agustín (teatro), en ambas aceras.
◦ Calle Conde de Haro, desde el cruce con San Agustín hasta la Vega.
“Rogamos sepan perdonar las molestias ocasionadas y agradecemos de antemano su buena voluntad en llevar a cabo estas indicaciones para el buen desarrollo de las fiestas; haciendo saber que existen recorridos alternativos en todas las vías afectadas”.