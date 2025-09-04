Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
La Cofradía de la Vega lamenta que por “problemas en el reparto postal en Haro” las cartas para los portadores del Rosario de Faroles, invitaciones y su Boletín lleguen tarde o no lleguen a sus destinatarios

Por Radio Haro
4 septiembre, 2025
“La Cofradía de Ntra. Sra. de la Vega informa de que, a raíz de las quejas recibidas, es conocedora de los problemas de reparto postal en Haro y los importantes retrasos que se han producido y están produciendo en el mes de agosto y septiembre.

Las cartas para los portadores del Rosario de Faroles, las invitaciones a las instituciones, asociaciones y entidades para la Ofrenda Floral y el propio Boletín informativo de la cofradía se depositaron en la Oficina de Correos de Haro de manera escalonada en diferentes fechas desde principios del mes de agosto. Pero nos consta que sigue habiendo muchas personas y entidades que, pasadas ya varias semanas, siguen sin recibir esas cartas o los boletines.

Desde la Cofradía lamentamos las molestias y aclaramos que son razones absolutamente ajenas a nosotros y está fuera de nuestro alcance poder solucionarlo”.

