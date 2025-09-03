Radio Haro – Cadena Ser.

El Ayuntamiento de Haro matiza al Colectivo Acampada por Palestina: “Nadie ha denegado el acto público solicitado; por coincidencia con actos festivos, se les insta a pedir otro espacio que no sea la Plaza de la Paz”

El Ayuntamiento de Haro matiza al Colectivo Acampada por Palestina: “Nadie ha denegado el acto público solicitado; por coincidencia con actos festivos, se les insta a pedir otro espacio que no sea la Plaza de la Paz”

Por Radio Haro
3 septiembre, 2025
Ayuntamiento de Haro

“Y si quieren en la Plaza que se proponga otra fecha”. Lo han indicado desde el Consistorio jarrero ante el malestar del colectivo por lo que han entendido como denegación. Desde el Equipo de Gobierno insisten en que están a la espera de otras alternativas que quieran plantear, para no hacer coincidir su actividad con actos festivos.

5 comments

  1. Braulioo 3 septiembre, 2025 at 22:23

    A ver cuando los “Free Plastilina” estos, se movilizan en contra de los asesinatos a cristianos en Nigeria por parte de extremistas islámicos (yihadistas).

  2. Ildefonso 3 septiembre, 2025 at 23:52

    Muy bien por el ayuntamiento. Además Yemen, Siria, Irán, Venezuela, Cuba… quedarían fuera de los ladridos de esta gentuza

  3. Enrique 4 septiembre, 2025 at 11:11

    Braulioo y Ildefonso.
    Avisar cuando tenga lugar algun acto en favor de la gente que sufre en Nigeria, Yemen, Siria, Irán, Venezuela, Cuba.
    Gracias por acordaros de esa gente que tambien sufre.
    Nos vemos el viernes en la concentracion contra el genocidio que esta cometiendo Israel y en favor de pueblo palestino

  4. IloveIsrael 4 septiembre, 2025 at 14:30

    Menos pedir la libertad de los secuestrados y secuestradas cualquier cosa.

  5. Jijiji 4 septiembre, 2025 at 15:29

    Poned un bote en la plaza y con la pasta que se saque se mandan a estor mongis a su amada palestina a ver si tienen cojones. Yo echo 50 eurazos que ya he cobrado… Todo sea x quitarse retarders funcionales de encima

