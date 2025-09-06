El presidente del Gobierno de La Rioja alaba el trabajo, coordinación e implicación de José Antonio Oteo para hacer posible que los estudios de Grado en Medicina se incorporen a la UR

Gonzalo Capellán, en su discurso de apertura del curso académico de la Universidad de La Rioja, señaló que “durante los dos últimos años venimos trabajando de manera estrecha e intensa, dando todos los pasos necesarios para hacer posible que los estudios de Grado en Medicina se incorporen a la UR, ampliando y mejorando no sólo su oferta académica, sino también su potencial futuro y su contribución al desarrollo de la sociedad riojana en un ámbito tan estratégico como fundamental: el sanitario.

Han sido numerosas las reuniones de las distintas comisiones que, después de un extraordinario trabajo han permitido poder remitir el pasado mes de julio a ANECA la memoria del Plan de Estudios del Grado en Medicina para su verificación.

De verdad, de corazón, mi máximo reconocimiento y gratitud a todas las personas de la Universidad que han asumido un desafío de esta magnitud, por su profesionalidad, saber hacer y compromiso.

También a todo el equipo humano de las Consejerías de Salud y Educación, por su trabajo, coordinación e implicación, con una mención muy especial al Doctor José Antonio Oteo, por su entrega vital a la maravillosa misión de la ciencia, la medicina, la universidad y La Rioja.

Paralelamente a la redacción de la memoria, ha sido necesario planificar las infraestructuras necesarias que darán soporte a este nuevo grado y avanzar en los acuerdos con el sistema regional de salud para garantizar la formación de los futuros profesionales médicos.

Para ratificar el compromiso del Gobierno con la Universidad el pasado 28 de mayo firmé, junto a la Rectora, el Protocolo para la ampliación y mejora de edificios en el campus universitario que incluye la construcción de un edificio de nueva planta, Ciencias de la Salud II.

Ubicado en la parcela sur de Corazonistas que vendrá a magnificar el campus de la Universidad de La Rioja y a proporcionar unos espacios y unos modernos equipamientos para la formación de profesionales de la medicina y la enfermería en nuestra región.

Además, el nuevo edificio contemplará un espacio destinado a Paraninfo con una capacidad para 500 personas, respondiendo así a una demanda histórica de nuestra Universidad.

Les puedo anunciar que este mismo mes de septiembre se licitará la redacción del proyecto básico y de ejecución de ese nuevo edificio, para lo cual el proyecto de presupuestos de 2026 que el Gobierno remitirá en breve al Parlamento de La Rioja contempla una cuantía económica de 1.880.000 euros”, indicó.