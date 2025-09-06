El Gobierno de La Rioja invierte 1,3 millones de euros en un nuevo edificio en San Asensio que alberga auditorio, 2 salas multiusos y un consultorio médico

Capellán ha participado en la inauguración de este inmueble cuyo coste ha ascendido a 1,7 millones de euros, de los que el Ejecutivo riojano ha aportado el 75%.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de San Asensio, Francisco Rojas, ha participado en la inauguración de un edificio que alberga un amplio espacio multiusos y un consultorio médico en la localidad.

Esta actuación ha contado con un presupuesto total de 1.743.198 euros, de los que el Gobierno de La Rioja ha aportado el 75%, lo que supone un total de 1.307.398 euros.

El inmueble, cuya superficie es de 922 m2, cuenta con planta baja y dos alturas. En la planta baja se encuentran el consultorio médico, de 114 m2, que cuenta con acceso, recepción, sala de espera, despacho médico y de enfermería, sala de curas, almacén de medicamentos y de mantenimiento, y aseos; y un auditorio de 237,89 m2.

En las dos plantas superiores se han construido sendos espacios multiusos de 169,38 m2 (primera planta) y 157,96 m2 (segunda planta) que servirán como salas de reuniones para las asociaciones del municipio, así como para la organización de exposiciones, y diferentes eventos sociales y culturales. Estos espacios llevan anexos vestíbulo, distribuidor, escalera, aseos, terraza y almacén de instalaciones.

El proyecto ha aprovechado parte de un inmueble incluido en el catálogo de edificios y elementos históricos, artísticos o ambientales a proteger, por lo que se ha respetado parcialmente la fachada.

Los nuevos elementos aparecen sin restar protagonismo a la fachada anterior, ejecutándose con materiales adecuados al entorno urbano. La estructura es de hormigón armado e incorpora elementos prefabricados como vigas, pilares y prelosas.

Este inmueble está situado en el número 22 de la calle Horno Viejo de San Asensio, con fachada a esta calle, así como también a las calles Galbárruli y Costanilla, en pleno casco urbano de San Asensio.

Las parcelas municipales en las que se ha ejecutado son de forma de trapezoidal y miden un total de 632,27 m2. El ámbito del edificio se encuentra completamente urbanizado, dispone de acceso rodado y cuenta con todos los servicios e infraestructuras urbanas necesarias