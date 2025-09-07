Radio Haro – Cadena Ser.

Últimas noticias
Un herido en la salida de vía de un turismo en la A-12 en Santo Domingo

Por Radio Haro
7 septiembre, 2025
354
0

Un particular alerta a SOS Rioja de la salida de vía de un turismo en la intersección de la A-12 con la LR-111, en Santo Domingo de la Calzada. Como consecuencia del accidente ha resultado herido uno de los dos ocupantes del vehículo. El herido es evacuado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

Etiquetassos-rioja
