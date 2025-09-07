Radio Haro – Cadena Ser.

Últimas noticias
AUDIO | Haro y Jerez materializan su hermanamiento

Por Radio Haro
7 septiembre, 2025
Los oyentes de RADIO HARO han sido testigos de excepción de los actos previos a la rubrica del acuerdo.

1 comment

  1. De Haro 7 septiembre, 2025 at 15:46

    Y de que sirve ese hermanamiento?lo digo? Para que los políticos pasan unos días de gratis en Jerez y en Haro.A los jarreros en que nos beneficia?Arreglad las calles y dejad de tanta chorrada sin beneficios.

