AUDIO | Haro y Jerez materializan su hermanamiento
Los oyentes de RADIO HARO han sido testigos de excepción de los actos previos a la rubrica del acuerdo.
Los oyentes de RADIO HARO han sido testigos de excepción de los actos previos a la rubrica del acuerdo.
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Y de que sirve ese hermanamiento?lo digo? Para que los políticos pasan unos días de gratis en Jerez y en Haro.A los jarreros en que nos beneficia?Arreglad las calles y dejad de tanta chorrada sin beneficios.