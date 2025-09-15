UGT y CSIF denuncian que “el alcalde de Santo Domingo bloquea la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo y abandona a la plantilla municipal”

Los sindicatos UGT y CSI-F, a través de sus delegados de personal, “denunciamos públicamente la paralización absoluta de la negociación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) en el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, nos enfrentamos a un escenario de absoluta parálisis, propiciado por la falta de interés y compromiso del Sr. Alcalde “Raúl Riaño”, quien además ostenta la responsabilidad directa en materia de personal. Sin duda él es el máximo responsable y su falta de iniciativa, de planificación y de voluntad política para resolver la situación resulta evidente.

Durante la actual legislatura solo se han convocado siete Mesas Generales de Negociación, un dato que evidencia el nulo interés de la Corporación Municipal en avanzar en la elaboración de la RPT.

La última convocatoria formal se produjo el 25 de julio de 2025, mediante un correo electrónico del propio alcalde en el que textualmente indicaba:

“Adjunto envío el desglose de puntos de RPT, aprovecho para proponer, si no hay pegas por ninguno, como fecha de la próxima MGN el día 10/09/2025 a las 10 horas en el salón de plenos. Quedo a vuestra disposición. Un saludo”.

Sin embargo, de manera sorprendente y totalmente informal, el día 9 de septiembre, el alcalde comunicó verbalmente a algunos delegados que la reunión quedaba suspendida, mostrando una actitud arrogante y prepotente. Otros representantes sindicales se enteraron por terceras personas, un comportamiento autoritarista e inadmisible que demuestra el desprecio hacia los representantes de los trabajadores.

A día de hoy, desconocemos si habrá una nueva convocatoria, lo que confirma la falta absoluta de voluntad política para resolver los

problemas del personal municipal.

*Caos en la gestión del personal*

La desidia en la negociación se refleja en el caos organizativo de los servicios municipales:

• Oficinas Generales saturadas, con personal insuficiente.

• Departamento de Urbanismo prácticamente paralizado.

• Intervención funcionando con una sola persona, lo que pone en riesgo el control económico.

• Durante los últimos años son bastantes las plazas vacantes, debido a la jubilación de sus titulares, sobrecargando de trabajo a los que quedan y sin tener la mínima intención de cubrirlas para el buen funcionamiento y garantizar un servicio público de calidad.

• Para colmo, durante 23 días se ha designado a una auxiliar administrativa como secretaria accidental, una decisión que ilustra el desgobierno y la improvisación en la gestión del personal.

*Exigimos responsabilidad*

Por todo lo expuesto, CSIF y UGT exigimos al alcalde que asuma su responsabilidad, convoque de inmediato la Mesa General de Negociación y presente un calendario real y vinculante para la aprobación de la RPT. No toleraremos más dilaciones ni decisiones unilaterales que pongan en riesgo el funcionamiento de los servicios públicos y los derechos de la plantilla”.