AUDIO | La exposición fotográfica “Diversidad”, del colectivo SYMART, en el Palacio de las Bezaras de Haro

La exposición fotográfica “Diversidad”, del colectivo SYMART, se cuelga en el Palacio de las Bezaras de Haro. La muestra puede visitarse hasta el 27 de septiembre, de lunes a sábado, de 18 a 21 horas.

SYMART es un proyecto de ámbito fotográfico que ya cuenta con quince años de andadura. Sus impulsores afirman que “su principal objetivo es la fotografía a nivel general y, más concretamente, el magnífico trabajo fotográfico que realizan miles de fotógrafos cuyas obras, difícilmente se apreciarán fuera del ámbito de las redes sociales y, no obstante, su calidad y creatividad, en nada tienen que envidiar al trabajo realizado por fotógrafos consagrados y profesionales de la fotografía”.

De esta forma, con el objetivo de dar a conocer a estos fotógrafos y su obra nació “SYMART MAGAZINE”, una publicación digital de periodicidad cuatrimestral, que dedica sus más de 150 páginas a mostrar al mundo esas fotografías y autores que, en su opinión, deben ser tenidos en cuenta cuando se hable de arte fotográfico.

El equipo de SYMART está integrado por 16 fotógrafos que, sin ánimo de lucro, dedican parte de su tiempo libre a seleccionar contenidos para la revista, escribir artículos y entrevistas, presentar reportajes, corregir textos, editar y maquetar. El resultado final, siempre es una publicación de máxima calidad que cuenta con numerosos suscriptores y miles de seguidores.

Proyecto Diversidad

“Diversidad” es el concepto que mejor define esta muestra fotográfica presentada por SYMART MAGAZINE. Cada obra expuesta corresponde a un miembro/fotógrafo del Equipo de esta prestigiosa revista que, desde hace quince años, ha hecho de la fotografía su razón de ser.

De la misma manera que la diversidad enriquece esta publicación aportando diferentes puntos de vista, en esta oportunidad, contribuye ofreciendo como resultado una exposición heterogénea cuyo único denominador común es la calidad fotográfica.