Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
AUDIO | La alcaldesa de Haro valora como positiva la segunda parte del hermanamiento con Jerez en tierras gaditanas

AUDIO | La alcaldesa de Haro valora como positiva la segunda parte del hermanamiento con Jerez en tierras gaditanas

Por Radio Haro
15 septiembre, 2025
38
0

Guadalupe Fernández ha pasado por los micrófonos de RADIO HARO.

Compartir:
Etiquetashermanamientojerez
Noticia anterior

AUDIO | La exposición fotográfica “Diversidad”, del ...

Siguiente noticia

AUDIO | Nájera podría contar en un ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible