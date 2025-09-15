AUDIO | Nájera podría contar en un futuro con un `Museo del Mueble´
Así lo ha asegurado María Isabel Galarreta en RADIO HARO mientras hablaba de su libro: `La Memoria del Mueble de Nájera´.
