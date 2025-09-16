Siete esculturas monumentales convierten a Santo Domingo en un museo al aire libre

Un total de 7 esculturas monumentales se colocan en diferentes puntos de la ciudad, según informa el alcalde Raúl Riaño, “en concreto los sitios elegidos son, parte del Espolón, frente al convento de San Francisco; en la plaza San Francisco, frente al parador Bernardo de Fresneda; en la plaza San Jerónimo Hermosilla (antigua ubicación del quiosco de Paco); en el parque de Trastámara; en la acera de Avenida de Haro, frente a la urbanización “Los Sauces”; y, por último, junto al teatro-cine Avenida.

Es un proyecto gestionado a través de la fundación Juan Méjica, junto al Ayuntamiento, que pretende convertir la ciudad de Santo Domingo en un museo urbano.

Estas esculturas sólo han sido presentadas en dos ciudades de menos de 100.000 habitantes, y la tercera es Santo Domingo. La muestra ha viajado ya por más de 61 ciudades e incluye obras de arte de casi 4 metros de altura y 3 de longitud, llegan a alcanzar alguna de ellas las 5 toneladas. Estarán en el municipio hasta el próximo 16 de enero de 2026”.