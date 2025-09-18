Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
AUDIO | El Ayuntamiento de Haro prepara el nuevo curso de la Escuela Municipal de Música de la que se nutrirá la futura Banda

AUDIO | El Ayuntamiento de Haro prepara el nuevo curso de la Escuela Municipal de Música de la que se nutrirá la futura Banda

Por Radio Haro
18 septiembre, 2025
29
0

El concejal del equipo de gobierno, Borja Merino, ha pasado por los micrófonos de RADIO HARO.

Compartir:
Etiquetasescuela de musica
Noticia anterior

AUDIO | El Colectivo Ciudadano Acampada por ...

Siguiente noticia

AUDIO | El Haro Deportivo se ve ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible