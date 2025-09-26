Comienzan las obras de renaturalización de la Ribera del Tirón y conexión entre el Barrio de la Estación y el Casco Histórico

Los trabajos los lleva a cabo OCISA con un importe de 981.950,37€ IVA incluido.

El Ayuntamiento de Haro ha adjudicado el contrato de la obra de la fase uno del proyecto de “Renaturalización de la ribera del Tirón y conexión blanda entre el casco urbano y el barrio de la Estación del plan Haro Wine Tourism & Talent” a la empresa Obras de Construcción e Instalaciones SA (OCISA) por un total de 981.950,37 euros. La dirección de obra será llevada a cabo por Ratio Ingenieros que realizará un seguimiento semanal de la obra para garantizar la correcta ejecución y seguimiento de la misma.

El concejal Rafael García señala que en el equipo de gobierno están “muy contentos de que se hayan iniciado las obras de renaturalización de la ribera del Tirón, un proyecto que va a transformar esta zona de la ciudad integrando el río en una zona de ribera muy disfrutable y sostenible, y acercará el Barrio de la Estación al Casco Histórico de la ciudad facilitando el flujo de personas entre ambos”.