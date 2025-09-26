Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
La Peña Logroño entrega las llaves de oro de su chamizo al jarrero Luis de la Fuente

Por Radio Haro
26 septiembre, 2025
36
0

El seleccionador nacional de fútbol ha recibido así otro homenaje en los San Mateos.

