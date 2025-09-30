El Ayuntamiento de Haro organiza Cine Fórum gratuito en el María Díaz durante los últimos meses del año

La iniciativa cuenta con dos citas mensuales de cine dirigido al público joven y familiar.

El Ayuntamiento lanza la iniciativa Cine Fórum durante el último trimestre de 2025 con proyección gratuita de películas en el María Díaz.

La concejala Ascensión Alonso explica que los jarreros demandan cine durante estos meses en los que el Teatro Bretón está ocupado por el Certamen Garnacha y otras actuaciones. Por este motivo se tomó la decisión de crear la iniciativa Cine Fórum con películas gratuitas especialmente dirigidas a público joven y familiar dos veces al mes.

En el mes de octubre las citas serán:

Día 10 a las 20h con el film “La Receta Perfecta”.

Día 24 a las 20h con el film “Secretos de un crimen”.