Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
El Ayuntamiento de Haro organiza Cine Fórum gratuito en el María Díaz durante los últimos meses del año

El Ayuntamiento de Haro organiza Cine Fórum gratuito en el María Díaz durante los últimos meses del año

Por Radio Haro
30 septiembre, 2025
0
0

La iniciativa cuenta con dos citas mensuales de cine dirigido al público joven y familiar.

El Ayuntamiento lanza la iniciativa Cine Fórum durante el último trimestre de 2025 con proyección gratuita de películas en el María Díaz.

La concejala Ascensión Alonso explica que los jarreros demandan cine durante estos meses en los que el Teatro Bretón está ocupado por el Certamen Garnacha y otras actuaciones. Por este motivo se tomó la decisión de crear la iniciativa Cine Fórum con películas gratuitas especialmente dirigidas a público joven y familiar dos veces al mes.

En el mes de octubre las citas serán:

Día 10 a las 20h con el film “La Receta Perfecta”.
Día 24 a las 20h con el film “Secretos de un crimen”.

Compartir:
Etiquetascine forummaria diaz
Noticia anterior

Todo preparado para la 10ª Marcha de ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible